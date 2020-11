25.11.2020 09:20 Uhr

„Promis unter Palmen“: Ist Elena Miras dabei?

Die Planungen für die zweite Staffel "Promis unter Palmen" laufen offenbar auf Hochtouren. Diese Kandidaten sind schon im Gespräch.

Mit der ersten Staffel der Trashshow „Promis unter Palmen“ feierte der Sender Sat.1 im Frühjahr einen Überraschungserfolg, jetzt wird offenbar bereits an der zweiten Staffel gearbeitet. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sollen Ex-Dschungelzicke Elena Miras (28) und Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz (32) absolute Wunschkandidaten sein. Demnach sollen beide kurz vor der Unterschrift stehen.

Am Drehort Thailand soll auch trotz der Corona-Pandemie festgehalten werden. Bereits die erste Staffel entstand in der Nähe von Phuket. Die Dreharbeiten seien dort für Anfang nächsten Jahres geplant, berichtet das Blatt weiter. Sollte sich die Corona-Situation bis Februar nicht entspannt haben, soll auch Mallorca als Alternative in Betracht gezogen werden.

(obr/spot)