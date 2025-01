Stars Evelyn Burdecki: Wegen ihrem ersten Ex ging sie zum Fernsehen Evelyn Burdecki ist spätestens seit ihrem Dschungelcamp-Sieg 2019 aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken. Allerdings wäre es beinahe nicht so weit gekommen, wenn die Reality-Persönlichkeit bei ihrem ersten Freund geblieben wäre. Denn dieser Junge war es, der ihr erst vor Augen führte, was sie im Leben nicht will. Er war ihre erste große Liebe, […]