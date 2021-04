„Promis unter Palmen“-Steckbrief (12): Willi Herren

11.04.2021 18:30 Uhr

Bald schon startet die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ und dafür hat sich Sat.1 wieder einmal die Crème de la Crème der deutschen Trash-TV-Landschaft zusammengesucht. Da durfte natürlich auch Willi Herren nicht fehlen.

Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ startet am 12. April um 20.15 Uhr auf Sat.1 und der Cast verspricht auch in diesem Jahr wieder viel Drama, Unterhaltung und Zickenterror – davon sind die männlichen Kandidaten wie Schauspieler Willi Herren (55) natürlich nicht ausgenommen.

Daher kennt man Willi Herren

Ob Dschungelcamp oder Temptation Island VIP – Willi ist sich für kein Trash-Format zu schade! Doch der gebürtige Kölner war nicht immer im Trash-TV zu sehen: Knapp 15 Jahre lang stand Willi Herren als Oliver „Olli“ Klatt in der beliebten ARD-Sendung „Lindenstraße“ vor der Kamera. Von da aus ging es für den 55-Jährigen direkt auf die Schinkenstraße nach Mallorca, wo er seine Karriere als Ballermann-Star startete.

Übrigens: Willi wurde als Kind bei Harald Schmidt entdeckt. Auch damals fiel die männliche Skandalnudel schon unangenehm auf – durch sein lautes Kaugummikauen im Publikum.

Er sieht die 100.000 Euro schon in seiner Tasche

Die Siegesprämie von 100.000 Euro könnte Willi Herren momentan besser denn je gebrauchen. Wegen der andauernden Pandemie musste der Ballermann-Sänger im vergangenen Jahr nämlich Insolvenz anmelden. Na wenn das mal kein Anreiz ist, um bei „Promis unter Palmen“ so richtig Vollgas zu geben!

Wenn es nach Willi ginge, hätte sich die Frage nach dem Gewinner sowieso schon erledigt: Der Kölner sieht sich bereits vor Beginn der Sendung ganz oben auf dem Siegertreppchen. „Ich werde gewinnen, weil ich aus solchen Formaten immer als Gewinner rausgehe – zumindest für mich persönlich“, so Willi Herren. Der TV-Star will sein Bestes geben und ganz bis an seine Grenzen gehen – gegen seine Prinzipien wird der 55-Jährige jedoch nicht verstoßen.

Diese Trash-Stars sind mit dabei

Neben Willi Herren sind außerdem Katy Bähm, Elena Miras, Prinz Marcus von Anhalt, Patricia Blanco, Melanie Müller, Giulia Siegel, Chris Töpperwien, Emmy Russ, Calvin Kleinen, Kate Merlan und Henrik Stoltenberg dabei.

Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ läuft mit insgesamt acht Folgen ab dem 12. April um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. „Promis unter Palmen – die Late Night Show” läuft direkt im Anschluss. Dort bereden Jochen Bendel und Melissa Khalaj live über die krassesten Ereignisse der jeweiligen Folge.

(SR)