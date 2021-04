„Promis unter Palmen“-Steckbrief (3): Kate Merlan

Kate Merlan und ihre berühmten Männer

Doch woher kennt man die 34-Jährige eigentlich? Erstmals in die Schlagzeilen gerät Kate 2017. Damals führt sie eine Beziehung mit Schlagerstar Nino de Angelo. Trotz großer Zukunftspläne inklusive Hochzeit, Kinder und Partner-Tattoos, trennt sich das Paar bereits nach kurzer Zeit. Nur ein Jahr später hat Kate den nächsten Promi-Fisch an der Angel: „Caught In The Act“-Sänger Benjamin Boyce. Doch auch diese Beziehung zerbricht. Aktuell ist das Tattoo-Model mit Profi-Fußballer Jakub Jarecki liiert.