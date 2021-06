Prozess: Sechsjährige entführt, missbraucht, in Fluss geworfen

«Landgericht» steht über dem Eingang zum Landgericht Halle/Saale.

01.06.2021 04:41 Uhr

Ein Mann soll ein sechsjähriges Mädchen entführt, sexuell missbraucht und in die eiskalte Saale geworfen haben. Die grausame Tat sorgte bundesweit für Entsetzen. Nun beginnt der Prozess.

Es ist wohl der Alptraum aller liebenden Eltern: Beim morgendlichen Blick in das Kinderzimmer ist die kleine Tochter nicht mehr auffindbar. Stattdessen ist das Fenster im eisigen Dezember sperrangelweit geöffnet.

So erging es Ende vergangenen Jahres den Eltern eines sechsjährigen Mädchens in Halle. Ihr Kind soll von einem jungen Mann entführt, sexuell missbraucht und anschließend in die eiskalte Saale geworfen worden sein. Zwei Jogger entdeckten das Mädchen durch Zufall und retteten so sein Leben. Nun beginnt der Prozess gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen.

Lebenslange Freiheitsstrafe droht

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Menschenraub, Entziehung Minderjähriger, sexuellen Missbrauch von Kindern sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Ein Gerichtssprecher kündigte an, dass der erste Prozesstag womöglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden könnte. Die Nebenklage oder der Verteidiger des Mannes könnten einen solchen Antrag unter Verweis auf den Schutz des persönlichen Lebensbereiches von Prozessbeteiligten einreichen, erklärte er. Zunächst sollen sich nach Angaben des Gerichtssprechers ausschließlich Polizeibeamte zu dem Vorfall äußern.

So soll der Horror passiert sein

Laut Mitteilung des Landgerichtes soll sich die Tat etwa so zugetragen haben: Der Angeklagte soll im Dezember 2020 über ein angekipptes Fenster in die Wohnung eingedrungen sein. Dort soll er im Kinderzimmer das Mädchen aus dem Bett gehoben und mit diesem die Wohnung wieder verlassen haben. In einer Seitenstraße soll der Angeklagte das Kind missbraucht haben. Anschließend sei er mit dem Mädchen auf dem Arm durch die Innenstadt von Halle bis zur Saale gelaufen. Dort soll er mit einem Schal versucht haben, das Kind zu erdrosseln. Anschließend soll er das Kind in die Saale geworfen haben, um es zu töten und so seine Straftaten zu verdecken.

Die Polizei konnte den Verdächtigen wenige Tage später an seinem Arbeitsplatz festnehmen. Hinweise nach einem Phantombild hatten die Ermittler auf den 25-Jährigen gebracht. Zudem gab es Aufzeichnungen von Überwachungskameras. Der Mann sitzt seit dem 12. Dezember in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind zunächst acht Termine anberaumt.