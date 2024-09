Preis für "Château Pompöös" auf Anfrage Prunkvoller Abschied: Harald Glööckler verkauft seine Villa

Harald Glööcker ist für seine schrillen Auftritte bekannt. Auch sein ehemaliges Zuhause präsentiert sich im extravaganten Look. (ae/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 12:08 Uhr

Erst hat sich Harald Glööckler von seinem Mann getrennt, nun will er auch das einstige Domizil loswerden. Die prächtige Villa aus dem Jahr 1925 in Kirchheim an der Weinstraße wird über eine Maklerin zum Verkauf angeboten.

Designer Harald Glööckler (59) trennt sich von der Vergangenheit: Bereits im vergangenen Jahr hatte er angekündigt, seine Villa in Kirchheim an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) verkaufen zu wollen. Dort lebte er einst mit seinem langjährigen Ehemann Dieter Schroth (75). 2022 zog Glööckler jedoch nach Berlin. Nun steht die prunkvolle Villa tatsächlich zum Verkauf. Den Preis gibt es bei der Maklerin nur auf Anfrage – dafür verrät das Internet-Exposé andere Details.

Sicherheits-Rollgitter im Obergeschoss

Auf 300 Quadratmetern Wohnfläche warten elf Zimmer, ein Pool und eine Sauna auf einen neuen Besitzer. Das "Château Pompöös" präsentiert sich ähnlich extravagant wie sein berühmter Ex-Bewohner. Ein Raum ist komplett in Rot gehalten, ein anderer komplett in Schwarz. Auch ein Zimmer mit auffällig grüner Tapete gibt es. "Hier leben Sie wie in einem Schloss, das tolle Anwesen beeindruckt mit seiner parkähnlichen Anlage und einer sorgfältig gestalteten Atmosphäre voller Luxus und Stil", heißt es in der Anzeige über die dreistöckige Immobilie. Und weiter: "Diese einzigartige Immobilie lässt keine Wünsche offen, hier können Sie sich Ihre Träume verwirklichen…"

Dazu gehören auch ein Schlafzimmer mit Hochsicherheitstür und ein Sicherheits-Rollgittertor, mit dem die gesamte obere Etage abgesichert werden kann. Dadurch werde ein "Höchstmaß an Sicherheit für Ihre wertvollen Besitztümer" gesichert, schwärmt die zuständige Maklerin.

Designer und Reality-Star

Harald Glööckler wurde mit seiner Marke "Pompöös" und Auftritte im Teleshopping-Fernsehen bekannt. 2010 und 2011 saß er in der "Let's Dance"-Jury, bei VOX hatte er eine eigene Doku, 2016 war er Juror in der Castingshow "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig". Auch am RTL-Dschungelcamp nahm er bereits teil (2022). 35 Jahre lang war er mit Dieter Schroth zusammen, davon acht verheiratet. Im Februar 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt.