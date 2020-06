„PS-Profi“ Sidney Hoffmann im Vaterglück

Sidney Hoffmann weiß jetzt, was bisher in seinem Leben gefehlt hat. Gemeinsam mit Partnerin Lea Rosenboom begrüßt er seinen Sohn auf der Welt.

TV-Star Sidney Hoffmann (40) freut sich mit Partnerin Lea Rosenboom (30) über den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mitte Januar hatte das Paar die Schwangerschaft bei Instagram bekannt gegeben, jetzt hat ihr Sohn das Licht der Welt erblickt.

„Wenn man seinen kleinen Sohn das erste Mal sieht und fühlt, weiß man was gefehlt hat“, schreibt der ehemalige „PS-Profi“ zu einem Bild, das die kleine Familie zusammen zeigt. Die Liebenden Arm in Arm, der Junge auf dem Bauch seines Vaters. „Das größte Glück was Mann haben kann“, erklärt der 40-Jährige seinen Gefühlszustand. Momentan sei er von „unendlicher Liebe“ erfüllt.

(cos/spot)