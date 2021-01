30.01.2021 12:00 Uhr

Punk-Legende Johnny Rotten pflegt seine Frau rund um die Uhr

Früher Punker-Leben, heute Pfleger-Dasein: Sex-Pistols-Ikone Johnny Rotten erzählt über seinen Alltag, der von der schweren Alzheimer-Erkrankung seiner Frau dominiert wird.

Gemeinsam mit Bassist Sid Vicious (1957-1979) gilt der ehemalige Sänger der Kultband Sex Pistols („Never Mind The Bollocks“), Johnny Rotten (64), als die Verkörperung der Punk-Bewegung der 1970er-Jahren. Doch John Lydon, so der eigentliche Name des Londoners, ist schon lange auch im bürgerlichen Leben angekommen. Derzeit pflegt Rotten vor allem seine schwer an Alzheimer erkrankte deutsche Frau Nora Forster (79). Im Interview mit der „Bild“-Zeitung gibt der Musiker nun einen tiefen Einblick in seinen Alltag. Die Situation sei „natürlich schwierig“, erzählt der Brite.

„Sie ist mein Leben“

„Es ist, als habe sie einen dauernden Kater. Ich pflege sie rund um die Uhr“, sagt Rotten. Manchmal wache sie mitten in der Nacht auf und rufe nach ihm. Sie sei dann glücklich, dass sie neben ihm liege: „Zum Glück erkennt sie mich noch. Ich streichele sie dann, bis sie wieder einschläft.“ Es tue ihm weh, wie „dieser besondere Mensch mit jedem Tag mehr abbaut“. Die Krankheit sei ein Krieg, bei dem man bereits als Verlierer feststehe. Für Rotten sei dennoch klar, dass er seine geliebte „Babby“ nicht in ein Heim geben werde.

„Wichtig ist, dass wir die Menschen mit dieser Krankheit niemals aufgeben“, sagt er. Seine Nora bleibe, egal wir krank sie sei, „immer noch ein wunderbarer Mensch“. Früher sei sie auch immer für ihn da gewesen: „Das gebe ich ihr nun zurück.“ Er akzeptiere das und jammere nicht: „Denn sie ist mein Leben.“

