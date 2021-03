„Pussycat Dolls“-Sängerin Jessica Sutta ist zum ersten Mal schwanger

06.03.2021 15:04 Uhr

Jessica Sutta ist schwanger. Das verkündete die "Pussycat Dolls"-Sängerin am Freitag. Auch das Geschlecht ihres ersten Kindes verriet sie bereits.

„Pussycat Dolls“-Star Jessica Sutta (40, „White Lies“) erwartet ihr erstes Kind. Das verkündete die Sängerin am Freitag (5. März) gegenüber „Entertainment Tonight“. „Es war bisher ein aufregendes Jahr für mich. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten zu berichten: Ich bekomme ein Baby“, so Sutta. Der errechnete Geburtstermin sei im Mai, verrät sie. „Ich wollte schon immer eine Mama sein. Ich werde so emotional, weil ich es endlich sagen kann. Es ist so aufregend und ein wahr gewordener Wunsch.“

Es wird ein Junge

Und noch weitere Details plaudert die werdende Mutter aus: Das Kind werde ein Junge und sie wolle ihn M.J. nennen. Sie habe bereits mehrere Ultraschalluntersuchungen gehabt und konnte „ihn und sein Gesicht sehen“. „Es war bisher eine unglaubliche Reise. Was für ein schönes Geschenk 2020 mir gegeben hat“, schwärmt Jessica Sutta.

Vater des Kindes ist ihr Ehemann Mikey Marquart, den sie im September 2019 heiratete. Mit ihm habe das Baby bereits eines gemeinsam: „Ich weiß jetzt schon, dass er ein Schlagzeuger wie sein Papa ist… oder vielleicht eine Tänzerin wie seine Mama, denn er tritt so viel.“