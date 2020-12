31.12.2020 16:30 Uhr

Queen Elizabeth II. hofft auf „bessere Tage“

Für die ganze Welt war 2020 ein besonders schwieriges Jahr. Davon sind die britischen Royals nicht ausgenommen. Die Queen meldet sich noch einmal an Silvester zu Wort.

Queen Elizabeth II. (94) hat sich vor dem Jahreswechsel noch einmal zu Wort gemeldet. Auf Instagram wünschte sie „ein frohes und gesundes neues Jahr“. Außerdem richtete sie noch einmal emotionale und aufmunternde Worte an Bürger und Fans.

„Wir sollten Trost darin finden, dass es wieder bessere Tage geben wird, auch wenn wir womöglich erst noch mehr aushalten müssen“, lässt die Königin ausrichten. „Wir werden wieder mit unseren Freunden zusammen sein, wir werden wieder mit unseren Familien zusammen sein, wir werden uns wieder treffen.“

Ein unbezwingbarer Geist

Dazu wurden auf dem Account der Royal Family vier Fotos veröffentlicht. Eines, das zum 73. Hochzeitstag der beiden aufgenommen wurde, zeigt die Queen zusammen mit ihrem Ehemann, Prinz Philip (99). Sie betrachten auf der Aufnahme gerade eine Glückwunschkarte ihrer Urenkel Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2), den Kindern von Prinz William (38) und Herzogin Kate (38).

An Weihnachten hatte die Queen bereits in einer Ansprache unter anderem erklärt: „Im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt haben sich die Menschen in großartiger Weise den Herausforderungen des Jahres gestellt, und ich bin so stolz und bewegt von diesem stillen, unbezwingbaren Geist.“

(wue/spot)