Queen Elizabeth II.: So spektakulär wird ihr Platin-Jubiläum gefeiert

Queen Elizabeth II. wird mit einer besonderen Parade gefeiert. (rto/spot)

29.06.2021 22:27 Uhr

Das Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. wird mit einer spektakulären Parade am letzten Tag der Feierlichkeiten begangen. Riesige Marionetten, Tänzer und Artisten werden auftreten.

Queen Elizabeth II. (95) feiert im kommenden Jahr ihr Platin-Jubiläum auf dem Thron des britischen Königshauses. 2022 ist sie bereits 70 Jahre lang das Oberhaupt der Königsfamilie. Ein besonderer Anlass, der offenbar auch mit einer ganz besonderen Parade gefeiert werden wird. Wie unter anderem die britische Tageszeitung „The Guardian“ berichtet, sollen bei den abschließenden Feierlichkeiten riesige Marionetten, Tänzer, Artisten und Blaskapellen auftreten.

Der Festzug wird am 5. Juni 2022 im Herzen Londons stattfinden. Das Spektakel aus „Theater, Tanz, Musik, Karneval und Straßenkunst“ soll eine Art „Wiedereröffnungszeremonie für das Vereinigte Königreich werden“ und den abschließenden Höhepunkt der viertägigen Feierlichkeiten bilden. Geplant sind auch ein Dankgottesdienst und eine Militärparade.

Die prachtvolle Parade wird jedes Jahrzehnt der Regierungszeit der Königin würdigen und einige ihrer Leidenschaften wie Corgis und Pferde einbeziehen. Der Kostenpunkt wird sich bei zehn bis 15 Millionen Pfund einpendeln.

Es wird das ganze Jahr gefeiert

Queen Elizabeth II. am 6. Februar 1952 im Alter von 25 Jahren den Thron 1952 nach dem Tod ihres Vaters George VI. bestiegen und war im folgenden Jahr gekrönt worden. Das Platin-Jubiläum soll das ganze Jahr über in Großbritannien, im Commonwealth und auf der ganzen Welt gefeiert werden. Der zentrale Punkt der Feierlichkeiten wird das verlängerte Wochenende vom 2. bis 5. Juni 2022 sein. Für die vier Tage, an denen die Briten und Britinnen einen zusätzlichen Feiertag geschenkt bekommen, sind mehrere Events geplant.

