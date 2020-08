05.08.2020 14:55 Uhr

Queen Elizabeth II. startet Sommerurlaub in Schottland

Die letzten fünf Monate soll die Queen weitgehend isoliert auf Schloss Windsor verbracht haben - höchste Zeit für einen Tapetenwechsel. Mit ihrem Mann Prinz Philip und ihren Hunden ging es nun mit einem Privatjet in die Sommerresidenz nach Schottland.

Queen Elizabeth II. (49) und Prinz Philip (99) haben ihren traditionellen Sommerurlaub begonnen: Fotos der britischen Boulevardzeitung „Sun“ zeigen, wie die Monarchin, ihr Mann und ihre Hunde vom Flughafen RAF Northolt mit dem Privatjet zu ihrer Sommerresidenz, dem Schloss Balmoral in Schottland, unterwegs waren. Dort könnten sie bis zu drei Monate verbringen, wie die Zeitung berichtet.

Der Tapetenwechsel dürfte dringend notwendig sein, das Paar hat die letzten fünf Monate wegen der Corona-Pandemie weitgehend in Isolation in Windsor verbracht. Zudem hat die Sommerresidenz Tradition: Elizabeth II. hat in ihrer 68-jährigen Regentschaft bisher jeden Sommer auf Schloss Balmoral verbracht.

(mia/spot)