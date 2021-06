Queen Elizabeth II. trifft US-Präsident Joe Biden

Die Queen wird Mitte Juni US-Präsident Joe Biden treffen. (jom/spot)

03.06.2021 16:00 Uhr

Queen Elizabeth II. wird US-Präsident Joe Biden und die First Lady Jill Biden schon bald bei sich auf Schloss Windsor begrüßen. Für Biden ist es die erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Januar.

Queen Elizabeth II. (95) wird am Sonntag, 13. Juni, US-Präsident Joe Biden (78) und First Lady Jill Biden (70) auf Schloss Windsor begrüßen. Das gab der Palast an diesem Donnerstag (3. Juni) bekannt.

Joe Biden wird anlässlich des G7-Gipfels seine erste Europareise seit seinem Amtsantritt absolvieren und vom 11. bis 13. Juni am G7-Gipfel in der britischen Region Cornwall teilnehmen. Im Anschluss wird er der Queen einen Besuch abstatten. Die britische Monarchin hat wichtige Treffen in der letzten Zeit aufgrund der Corona-Pandemie meist virtuell abgehalten.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

Nachholtermin für Trooping the Colour

Bereits am 12. Juni, also einen Tag vor dem Besuch der Bidens, soll die Monarchin wieder an einem besonderen Event teilnehmen: 2021 soll die zuvor ausgefallene Geburtstagsparade zu Ehren der Queen, auch bekannt als Trooping the Colour, nachgeholt werden.

Für Biden steht nach dem Treffen mit der 95-Jährigen außerdem eine Reise nach Brüssel zum Nato-Gipfel und einem EU-USA-Gipfel an.