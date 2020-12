06.12.2020 11:55 Uhr

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip: Baldige Corona-Impfung

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip sollen in den kommenden Wochen gegen das Coronavirus geimpft werden. Auch die Massenimpfung der Bevölkerung beginnt in Kürze.

Queen Elizabeth II. (94) und Ehemann Prinz Philip (99) sollen „in den kommenden Wochen“ gegen das Coronavirus geimpft werden. Das berichtet die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ unter Berufung auf „hochrangige Quellen“.

Das Königspaar soll dabei nicht bevorzugt werden, sondern „in der Warteschlange stehen“, um den Impfstoff zeitgleich wie alle anderen Bürger dieser Altersklasse zu erhalten. Dies werde laut nationalem Impfplan in wenigen Wochen geschehen. Das Paar lässt sich auf Anraten der betreuenden Ärzte gegen das Virus impfen.

Impfung der Queen soll Bevölkerung Angst nehmen

Britische Gesundheitsexperten erwarten, dass die 94-Jährige ihre Impfung im Anschluss öffentlich bekannt gibt, um der Bevölkerung die Angst vor dem Impfstoff zu nehmen. Somit könne sie dem Verweigern des Impfstoffes sowie der Verbreitung von Falschinformationen durch Verschwörungstheoretiker vorbeugen. Auch die restliche Königsfamilie wie Prinz Charles (72) und Prinz William (38) sollen im Laufe der Massenimpfung den Impfstoff erhalten, allerdings sollen sie dabei ebenfalls keinen Vorrang gegenüber anderen Mitgliedern ihrer Altersklassen erhalten.

Großbritannien hat am vergangenen Mittwoch (2.12.) als erstes Land dem Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Bereits kommenden Dienstag soll die erste Impfphase beginnen, in der an zweiter Stelle nach Altersheimbewohnern alle Bürger über 80 Jahren sowie Kranken- und Pflegepersonal stehen. Zu dieser Gruppe gehören auch Englands Königin und ihr Mann.

(jru/spot)