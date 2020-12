Queen Elizabeth II.: Virtuelle Audienz im Buckingham Palace

05.12.2020 17:42 Uhr

Erstmals hat Queen Elizabeth II. Gäste zu einer Audienz im Buckingham Palace per Videochat empfangen.

Eine Audienz mit Queen Elizabeth II. (94) findet traditionell im Buckingham Palace in London statt. Während der Corona-Krise gestaltet sich dies jedoch schwierig. Nun begrüßte die Königin wieder Gäste zu einer Audienz – allerdings tat sie dies erstmals virtuell und von Schloss Windsor aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie residieren Queen Elizabeth II. und Ehemann Prinz Philip (99) derzeit auf Schloss Windsor. Die Queen nahm zuletzt nur wenige öffentliche Termine wahr. Am Freitag begrüßte Elizabeth II. nun den ungarischen Botschafter Dr. Ferenc Kumin. Fotos des ungewöhnlichen Treffens teilte das Königshaus auf Twitter. Zur Audienz geladen waren zudem die georgische Botschafterin Sophie Katsarava und Gil da Costa, der Botschafter von Osttimor.

The Queen held Audiences with incoming Ambassadors from Buckingham Palace, via video link from Windsor Castle.

??Her Excellency Ms. Sophie Katsarava, Georgia.

??His Excellency Mr. Gil da Costa, Democratic Republic of Timor-Leste.

??His Excellency Dr. Ferenc Kumin, Hungary. pic.twitter.com/1geharNSPh

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 4, 2020