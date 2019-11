Queen Elizabeth ist ein Fan von Kate Middleton?

Königin Elizabeth II. bewundert offenbar sehr, wie Kate Middleton ihre königlichen Pflichten als britische Herzogin von Cambridge erfüllt, teilten Quellen am Freitag der königlichen Expertin Katie Nicholl für die Vanity Fair mit.

„Die Königin ist ein Fan“, habe die Quelle gesagt. „Kate ist unerschütterlich. Ihr Mantra ähnelt dem, dass die Königin ruhig bleibt und weiterlebt, und sie hat den zusätzlichen Vorteil, dass die königliche Familie auch so normal ist.“ Nicholl erklärte: „Sie ist der Herzogin so dankbar, dass sie eines der beliebtesten Familienmitglieder bleibt.“

Middleton, die inzwischen dreifache Mutter is, kehrt nach einer kleinen Erholungspause in Norfolk zur Arbeit zurück. Sie hatte dort mit ihren Kinder Halloween-Kostüme geshoppt.

„Das ist Kates Jahr“

Die Expertin enthüllte auch, dass Ihre Majestät besonders stolz auf Middletons kürzliche königliche Reise durch Pakistan sei, nachdem sie zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William den Orden der königlichen Familie erhalten hatte.

„Es fühlt sich so an, als wäre dies Kates Jahr gewesen“, so Middletons Biografin Claudia Joseph. „Sie sieht glücklich aus, hat die Kontrolle und es gibt ein neues Vertrauen in sie. Ich denke, Kate scheint viel glücklicher zu sein als vor einem Jahr. Sie hat drei schöne Kinder, wurde von der Königin für ihre harte Arbeit geehrt und ist nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt sehr beliebt. “

Joseph wies darauf hin, dass es einen guten Grund gibt, warum Middleton im Laufe der Jahre weiterhin so beliebt bei der Königin ist.

Das Mädchen von nebenan

„Sie ist das Mädchen von nebenan, von der Art, wie sie sich anzieht, bis zu ihrem Verhalten und der Interaktion mit Menschen“, sagte die Biografin. „Sie ist sympathisch und hat sich sehr beliebt gemacht.“

Trotzdem sei die 37-Jährige weiterhin sehr bodenständig, würde immer noch in der High Street nach Schnäppchen suchen und sogar in einem örtlichen Pub einen trinken gehen. Das würde sie „erfrischend normal“ erscheinen lassen.