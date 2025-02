Stars Queen Elizabeth wurde über UFOs informiert

26.02.2025

Queen Elizabeth wurde laut einem neuen Dokumentarfilm über die mögliche Existenz von UFOs informiert.

‚The King of UFOs: A Documentary Exploring the British Royal Family’s Fascination with UFOs, Crop Circles, and Ghosts‘ wurde von dem Ufologen Mark Christopher Lee geschrieben und inszeniert, der behauptet, ein Palastinsider habe ihm gesagt, die verstorbene Königin habe nach dem berüchtigten Vorfall im Rendlesham Forest im Jahr 1980 Informationen zu diesem Thema erhalten.

Lee behauptet, die Monarchin sei von der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher unterrichtet worden, nachdem die Nachricht von der möglichen UFO-Sichtung in der Nähe eines Luftwaffenstützpunkts in Suffolk Schlagzeilen gemacht hatte. Er sagte: „Was dieser Insider mit mir geteilt hat, stimmt mit dem überein, was die verstorbene Ufologin und Autorin Georgina Bruni von Margaret Thatcher während eines informellen Gesprächs erfahren hat. Thatcher sagte zu Bruni: ‚Du kannst es den Leuten nicht sagen!‘ Dies führte Bruni zu der Annahme, dass die Ereignisse in Rendlesham so bizarr und beängstigend waren, dass die offizielle Geschichte nie veröffentlicht werden würde.“ Bruni spekulierte sogar, dass das Wesen, das mit US-Soldaten interagierte, entweder aus der Zukunft oder aus einer anderen Dimension stammen könnte. Hat Margaret Thatcher diese Informationen mit der verstorbenen Queen geteilt?

Der Vorfall im Rendlesham Forest ist als der aufsehenerregendste UFO-Fall Großbritanniens bekannt. Er ereignete sich in der Nähe des RAF Woodbridge-Flugplatzes in Suffolk, der zu dieser Zeit von der US-Luftwaffe genutzt wurde, und eine Reihe von Mitarbeitern behauptete, Lichter am Himmel gesehen zu haben, die außerirdische Raumschiffe hätten sein können. Lee fügte hinzu: „Die UFO-Geschichte von Rendlesham ist ohne Zweifel das britische Roswell. Ich bezweifle jedoch, dass wir jemals eine vollständige Enthüllung sehen werden, weder von der britischen noch von der US-Regierung, denn die Wahrheit ist weitaus seltsamer als ein einfaches Raumschiff von einem anderen Planeten, das im Wald abstürzt. Die Realität ist, dass es einfach zu bizarr ist, als dass die Öffentlichkeit es akzeptieren könnte.“ ‚The King of UFOs‘ ist jetzt auf Amazon Prime und Tubi zu sehen.