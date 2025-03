Stars Queen erhält Polar Music Prize 2025

Brian May - Global Citizen Festival 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2025, 18:00 Uhr

Queen wird mit dem Polar Music Prize für 2025 ausgezeichnet.

Die Rock-Ikonen, die hinter Megahits wie ‚Bohemian Rhapsody‘, ‚We Are The Champions‘, ‚We Will Rock You‘ und ‚Under Pressure‘ stehen, werden für ihren „unverwechselbaren und sofort erkennbaren Sound, dem niemand sonst nacheifern kann“, geehrt. Queen, zu deren überlebenden Mitgliedern Gitarrist Sir Brian May, Schlagzeuger Roger Taylor und Bassist John Deacon gehören, sagten: „Wir fühlen uns sehr geehrt, in diesem Jahr mit dem Polar Music Prize ausgezeichnet zu werden. Es ist unglaublich, vielen Dank.“

Die Band, die weltweit mehr als 300 Millionen Platten verkauft hat, wurde bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1991 von dem einzigartigen musikalischen Genie Freddie Mercury angeführt, und sein musikalisches Vermächtnis lebt weiter. Seit 2011 übernimmt Adam Lambert die Lead-Vocals anstelle des verstorbenen extravaganten Frontmanns.

Zu den bisherigen Preisträgern des Polar Music Prize gehören Sir Paul McCartney, Bob Dylan, Sting und Joni Mitchell sowie Iggy Pop. Der schwedische Preis – der als Nobelpreis für Musik bekannt ist – wurde 1989 von Stig Anderson gestiftet, der vor allem als Manager der schwedischen Pop-Ikone ABBA bekannt ist. Die erste Auszeichnung erhielt Beatles-Legende McCartney im Jahr 1992.

Auch der Jazzpionier Herbie Hancock und die Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan werden dieses Jahr ausgezeichnet. Der 84-jährige Hancock kommentierte: „Der Polar Music Prize ist eine prestigeträchtige Ehre, und ich bin sowohl begeistert als auch demütig, ein Preisträger zu sein. Die Preisträger, die vor mir gekommen sind, haben durch ihre tiefgreifenden Beispiele von Inspiration und Hingabe einen unauslöschlichen Eindruck in der Menschheit hinterlassen.“ Hannigan (54) sagte ebenfalls: „Ich bin zutiefst bewegt und demütig, den diesjährigen Polar Music Prize zu erhalten.“

Die Preisverleihung findet am 27. Mai im Grand Hôtel in Stockholm, Schweden, statt. Marie Ledin, Geschäftsführerin des Preises, sagte: „Es ist uns ein großes Privileg, diese drei Preisträger zu ehren und mit dem Polar Music Prize 2025 auszuzeichnen. Queen, eine Band, die für das Gewebe der Popkultur steht, haben einen Einfluss auf die Musik gehabt, der sich über Jahrzehnte, Generationen und Genres erstreckt. Sie sind ein höchst verdienter Empfänger, der auf der ganzen Welt geliebt wird.“ Herbie Hancock sei eine musikalische Legende und eine Tour de Force. Seine Musik habe die Grenzen von Jazz, Funk, Soul und R B verschoben, und man freue sich, sein bleibendes Vermächtnis zu ehren. Und weiter: „Barbara Hannigan ist eine Präsenz wie keine andere, eine leidenschaftliche Sopranistin und Dirigentin eines einzigartigen und mutigen Weges. Wir freuen uns darauf, alle drei Preisträger bei der diesjährigen Veranstaltung zu feiern.“