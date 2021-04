Queen hat Geburtstag: Prinz Harry soll schon wieder in den USA sein

Prinz Harry bei der Beerdigung von Prinz Philip (hub/spot)

21.04.2021 10:20 Uhr

Prinz Harry soll bereits nach Kalifornien zurückgeflogen sein. Dabei feiert Queen Elizabeth II. ihren 95. Geburtstag.

Prinz Harry (36) soll angeblich schon wieder in Kalifornien gelandet sein. Am Samstag hatte er in Großbritannien an der Beerdigung seines Großvaters, Prinz Philip (1921-2021), teilgenommen. Und obwohl seine Großmutter, Queen Elizabeth II., am heutigen 21. April 95 Jahre alt wird, ist der 36-Jährige wohl zurück in seiner Wahlheimat.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll Prinz Harry am Dienstagnachmittag in Los Angeles gelandet und vom Flughafen zu seinem Haus in Montecito gefahren worden sein. Dort erwarteten ihn seine schwangere Ehefrau Meghan (39) und Söhnchen Archie, der am 6. Mai seinen zweiten Geburtstag feiert. Archies Schwester soll im Frühsommer zur Welt kommen.

Krisengespräche unter sechs Augen?

Prinz Harry war das erste Mal in seiner Heimat, nachdem er Anfang März mit einem TV-Interview für Wirbel gesorgt hatte. In dem Gespräch mit Talklegende Oprah Winfrey (67) machten er und seine Frau Meghan den Royals schwere Vorwürfe, von Rassismus innerhalb der königlichen Familie war die Rede.

Nach einer ersten Annäherung bei der Beerdigung soll es später auf dem Gelände von Schloss Windsor noch ein persönliches Treffen zwischen Harry, seinem Bruder Prinz William (38) und ihrem Vater, Prinz Charles (72), gegeben haben. Medienberichten zufolge sollen aus Angst vor Missverständnissen keine Einzelgespräche mit Harry geplant worden sein. Vor seiner Abreise in die USA soll Harry seinen Vater angeblich auch nicht noch einmal gesehen haben.