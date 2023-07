Stars Queen Latifah: Lob für Jamie Foxx

Bang Showbiz | 19.07.2023, 10:00 Uhr

Die Rapperin outet sich als großer Fan des Schauspielers.

Queen Latifah bezeichnet Jamie Foxx als „einen der nettesten Menschen, den man treffen könnte“.

Die 53-jährige Rapperin lobt den Hollywood-Star in den Himmel und verrät, dass er im Laufe der Jahre einen großen Einfluss auf die Musik- und Filmindustrie hatte. „Er ist insgeheim der Grund für den Erfolg von so vielen Leuten in der Musikbranche und in Hollywood. Jamie ist ein Einhorn, und wenn man eine ganze Sendung über ihn machen würde, wäre man überrascht, wie viele Leute eingestellt wurden, weil sie bei Jamie zu Hause vorbeikamen und ihn einluden, Klavier zu spielen oder ein paar Beats zu machen oder Musik zu machen“, offenbart die Künstlerin gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.

Die Chartstürmerin erklärt auch, dass Jamie trotz seines Ruhmes und Erfolges bescheiden geblieben sei. „Ich höre so viele nette Geschichten über Leute, die mit ihm auf Tour waren, und wie er sie so respektvoll behandelt hat und dafür gesorgt hat, dass sich um sie alle gekümmert wurde“, verrät die Musikerin.

Mittlerweile soll es dem Schauspieler wieder besser gehen, nachdem er im April aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert wurde. „Er hat mit Leuten über seine Arbeitsprojekte gesprochen und freut sich auf die Zukunft. Er ist dankbar, dass seine Genesung gut verlaufen ist“, erklärte ein Insider kürzlich gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.