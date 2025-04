Musik Queens ‚Bohemian Rhapsody‘-Produzent Roy Thomas Baker im Alter von 78 Jahren gestorben

Queen and producer Roy Thomas Baker - Fairmont Hotel, New Orleans 1978 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 18:00 Uhr

Der Produzent von Queen, Roy Thomas Baker, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Der Studio-Experte war vor allem für seine langjährige Zusammenarbeit mit den britischen Rocklegenden bekannt und produzierte fünf ihrer Alben, darunter ‚A Night at the Opera‘ von 1975, das den zeitlosen Klassiker ‚Bohemian Rhapsody‘ enthielt.

Nun verstarb Roy Thomas Baker am 12. April in Lake Havasu City, Arizona, wie sein Publizist mitteilte. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Queens Schlagzeuger Roger Taylor erinnerte sich zuvor daran, wie „streng“ Baker im Studio war, und merkte an, wie sehr er ein Perfektionist war. Er sagte: „Ich denke, er brachte ein gewisses Maß an Disziplin und viel Zynismus mit und eine Leidenschaft für dickmachende Desserts.“ Im Studio sei Baker aber immer sehr fokussiert gewesen und habe so lange an Songs gefeilt, bis sie perfekt waren. „Er war am Anfang sehr diszipliniert und sehr streng. Die Einstellung musste stimmen. Wir haben manchmal viele Takes gemacht, bevor es richtig war. Denn damals waren die Dinge ganz anders, weißt du, man musste alles auf einmal richtig machen.“

Baker wusste schon immer, dass ‚Bohemian Rhapsody‘ ein Hit werden würde, auch wenn er skeptisch war, dass der Track mit fast sechs Minuten zu lang wäre. Er sagte einmal im Gespräch mit der ‚New York Times‘: „Ich dachte, es würde ein Hit werden. Wir wussten nicht, dass es so groß werden würde. Ich wusste nicht, dass 30 Jahre später noch darüber gesprochen werden würde.“