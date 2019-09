„Queer Eye“-Star Jonathan van Ness: „Da fand ich heraus, dass ich HIV habe“

Jonathan van Ness hatte schon seit seiner Kindheit große „Angst“ davor, sich mit HIV zu infizieren.

Der ‚Queer Eye‚-Darsteller erfuhr vor sieben Jahren, nachdem er während der Arbeit als Friseur in Missouri ohnmächtig wurde, dass er mit dem Virus infiziert ist, der die Zellen im Immunsystem schädigt und die Fähigkeit des Körpers schwächt, alltägliche Infektionen und Krankheiten abzuwehren. Nun gab er zu, die Diagnose sei etwas gewesen, vor dem er sich „gefürchtet“ habe.

„Der Moment, vor dem man sich fürchtet“

‚Today‘ sagte er: „Ich versuchte, durchzuhalten. Ich fühlte mich nicht gut. Ich machte die Haare einer sehr guten Kundin… Sie war eine von drei oder vier […] loyalen Klienten, die ich in St. Louis hatte – es war irgendwie eine harte Sache. Und ich sagte: ‚Lassen Sie mich einfach diesen Teil-Aufheller mischen […]‘ Das Nächste, was ich wusste, war, dass ich auf meinem Rücken auf dem Boden war und sagte: ‚Wo bin ich? Das fühlt sich nicht gut an.'“

Quelle: instagram.com

Heute geht es ihm gut

„Also ging ich nach Hause und ging ins Bett und dann, am nächsten Tag, ging ich zu [dem amerikanischen Pendant zu Pro Familia] Planned Parenthood und dort fand ich heraus, dass ich HIV habe. Es war der Moment, vor dem man sich fürchtet, ihn zu erleben. Es ist die Sache, vor der ich Angst hatte, worüber ich auch in dem Buch spreche, es war etwas, vor dem ich sehr viel Angst hatte als kleines Kind. Ich wurde 1987 geboren, wuchs also in der Mitte der HIV-AIDS-Krise auf […]“

Trotz der vernichtenden Diagnose glaubt der 32-jährige Star heute, er lebe „gut und erfolgreich“, da er den Virus unter Kontrolle habe. „Solange du deine Medizin nimmst und deinen Arzt alle drei Monate besuchst – ich meine, ich fing mit dem Eiskunstlauf an, ich wurde nur süßer und konnte längere und härtere Stunden arbeiten“, erklärte van Ness.