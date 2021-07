Quentin Tarantino über Harvey Weinstein: „Jeder wusste davon“

01.07.2021 14:50 Uhr

Quentin Tarantino wünschte, er hätte mit dem schwer in Ungnade gefallenen Ex-Star-Produzenten Harvey Weinstein über sein unangemessenes Verhalten gesprochen.

Die 58-jährige Filmemacher-Ikone war mit dem in Ungnade gefallenen Filmproduzenten befreundet, bevor dieser verhaftet wurde. Weinstein wurde zu 23 Jahren Gefängnis wegen Vergewaltigung und krimineller sexueller Übergriffe verurteilt.

„Unerwünschte Annäherungsversuche“

Tarantino hat nun zugegeben, dass er wusste, dass der eher unappetitliche Weinstein „unerwünschte Annäherungsversuche“ gegenüber Frauen machte – jedoch wusste er nicht das Ausmaß seines Fehlverhaltens. Im „Joe Rogan Experience“-Podcast sagte der „Pulp Fiction“-Regisseur: „Ich wünschte, ich hätte mehr getan. Ich wünschte, ich hätte mit dem Kerl gesprochen. Ich wünschte, ich hätte mich mit ihm hingesetzt und das unbequeme Gespräch geführt.”

Quentin Tarantino hat geschwiegen

Weiter erzählt Quentin Tarantino: “Ich wusste nichts von Vergewaltigungen oder so etwas. […] Er machte unerwünschte Annäherungsversuche. So habe ich es gesehen. Ich wünschte, ich hätte mich mit ihm hingesetzt und gesagt: ‚Harvey, das kannst du nicht machen, du wirst alles kaputt machen‘. Ich glaube nicht, dass jemand mit ihm darüber gesprochen hat. Und die Sache ist, dass jeder, der in seinem Umfeld war, davon wusste. Sie wussten wahrscheinlich nichts über Vergewaltigungen. Aber sie hatten Dinge gehört.“ (Bang/KT)