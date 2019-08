Quentin Tarantino wird mit 56 erstmals Papa

Quentin Tarantino und seine Frau Daniella Pick erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Regisseur schwebt im siebten Papa-Himmel. In einem Statement verriet ein Sprecher des Paares die süße Neuigkeit, wonach Nachwuchs im Hause Tarantino ansteht.

„Daniella und Quentin Tarantino sind hocherfreut, zu verkünden, dass sie ein Baby erwarten.“ Der ‚Once Upon a Time in Hollywood‚-Filmemacher lernte seine Frau 2009 kennen, als er seinen Film ‚Inglorious Basterds‚ promotete. Erst sieben Jahre später kamen sie sich jedoch näher, im Juni 2017 folgte nach einem Jahr Beziehung die Verlobung.

Seine Liebe krönte das Paar schließlich im November letzten Jahres in einer intimen Zeremonie in Los Angeles.

Kleine Hochzeitszeremonie

Ein Insider verriet damals gegenüber ‚E! News‘: „Die Trauung fand vor einer kleinen Gruppe aus Familie und Freunden statt, unter ihnen Harvey Keitel, Tim Roth und Eli Roth. Es waren nur um die 20 Leute da und es war sehr intim und privat. Quentin und Daniella hielten Händchen und küssten sich, wo immer sie auch hingingen. Schließlich gingen sie und wurden zu einer abendlichen Hochzeitsparty in Beverly Hills gebracht.“