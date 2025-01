Sendeplatz am Mittwoch Quotenduell: Stefan Raab macht mit eigener Show „TV total“ Konkurrenz

Stefan Raab wird erneut das Free-TV erobern. (jom/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 10:58 Uhr

Stefan Raab kommt mit seiner RTL+-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" jetzt auch ins lineare RTL-Programm. Der Entertainer und der Sender haben sich dafür einen brisanten Sendeplatz ausgesucht.

Stefan Raab (58) ist den nächsten Schritt in der Zusammenarbeit mit RTL gegangen. Seine Spielshow "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wird bald nicht mehr nur beim Streamingdienst RTL+, sondern auch im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Der Moderator hat sich dafür einen besonderen Sendeplatz geschnappt, mit dem er seine alte Wirkungsstätte zum Quoten-Kampf herausfordert.

Video News

Diese Gäste begrüßt Stefan Raab

Ab Mittwoch, 12. Februar zeigt RTL die Raab-Show zur Primetime. Auf RTL+ wird die Show zuvor als Preview zur Verfügung stehen, wie der Sender an diesem Dienstag bekanntgegeben hat. Damit geht Stefan Raab ins Quotenduell mit seiner alten ProSieben-Sendung "TV Total", die mittlerweile von Sebastian Pufpaff (48) präsentiert wird. Diese wird traditionell immer mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Dass er das Duell dominieren möchte, zeigt Raab auch mit den namhaften Gästen, mit denen er für die erste Free-TV-Ausgabe aufwartet. Neben Elton (53), der in der Sendung wieder als Spielleiter tätig sein wird, sind Kanzlerkandidat Robert Habeck (55, Grüne) und ESC-Vorentscheid-Moderatorin Barbara Schöneberger (50) angekündigt.

Das Prinzip der Sendung bleibt laut Mitteilung gleich. In der Show tritt Stefan Raab selbst gegen Kandidaten an, die versuchen, ihm die ausgelobte Million abzuknöpfen. Dafür müssen sie sich in verschiedenen Quiz- und Duell-Runden gegen Raab durchsetzen. Als Spielleiter fungierten bereits wechselnde Promis. Als eine Mischung aus "Schlag den Raab" und "TV total" bringt Raab in seiner neuen Show auch seine gewohnten Stand-up-Momente mit ins Studio.

"Wir sehen uns am 12. Februar wieder", kündigte Raab bereits in seiner letzten Sendung vom 18. Dezember 2024 vor der Pause an. Im Ticket-Bereich für die Raab-Entertainment-Shows sind bisher sechs Aufzeichnungstermine in den EMG Studios in Hürth aufgeführt (11., 18. und 25. Februar 2025 sowie 4., 11. und 18. März 2025).

Im Februar und März wird Raab nicht nur mit seiner Unterhaltungsshow im linearen TV zu sehen sein, er wird auch erstmals wieder seit langem im "Eurovision Song Contest"-Universum stattfinden. Unter dem Motto "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" werden in drei Primetime-Live-Shows bei RTL am 14., 15. und 22. Februar Raab und seine Jury die besten Acts auswählen. Im großen Live-Finale in der ARD am 1. März entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest am 17. Mai in Basel vertreten wird.