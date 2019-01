R. Kelly: Hatte er Sex mit der damals 15-jährigen Aaliyah?

Mittwoch, 2. Januar 2019 21:48 Uhr

2019 dürfte schon jetzt ein sehr ungemütliches Jahr für R. Kelly (51) werden, denn in dieser Woche wird in den USA die erste Folge der sechsteiligen Dokumentation ausgestrahlt, die sich mit ihm und den schrecklichen Anschuldigungen gegen ihn beschäftigt.

R. Kelly werden diverse Verbrechen vorgeworfen wie sexualisierte Gewalt und sexuelle Handlungen an Jugendlichen. Zudem soll er Sexsklaven in einer Art Sekte gehalten haben. Die Anschuldigungen sind schwerwiegend. In einer „Lifetime“-Dokumentation namens „Surviving R. Kelly“ sollen diese Vorwürfe genauer beleuchtet werden. Vor allem aus der Sicht von Menschen, die davon betroffen sein sollen.

Angeblich wurde er beim Sex im Tourbus gesehen

Laut dem „People“-Magazin soll in dieser Dokumentation auch eine seiner ehemaligen Backgroundsängerin namens Jovante Cunningham zu Wort kommen, die in den Neunzigern mehrmals sexuelle Handlungen zwischen R. Kelly und minderjährigen Mädchen beobachtet haben will.

Darunter soll auch die damals erst 15-jährige Sängerin Aaliyah (†22) gewesen sein, deren genaues Verhältnis zu dem damals deutlich älteren Kelly in den Medien heiß diskutiert wurde. Angeblich sollen sie sogar mit gefälschten Dokumenten geheiratet haben. Der genaue Sachverhalt konnte bis heute nicht geklärt werden.

Das „Complex“-Magazin zitiert die vermeintliche Augenzeugin mit den Worten, dass sie den damals 27-Jährigen mit der 15-jährigen Aaliyah beim Sex im Tourbus gesehen habe. Als der Vorhang vor der Koje sich öffnete, habe sie die beiden beim Sex gesehen. Sie habe dabei Dinge gesehen, „die ein Erwachsener nicht mit einem Kind tun sollte.“ Sie könne gar nicht beschreiben, wie sehr die Leute heute noch leiden würden, wegen Dingen, die dort vor 20 Jahren passiert seien.