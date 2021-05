Rachel Bilson über ein „The O.C.“-Reboot

16.05.2021 18:31 Uhr

Dürfen sich Fans von "O.C. California" bald über eine Wiederkehr der beliebten Teenie-Serie freuen? Rachel Bilson gibt Auskunft ...

2003 eroberte die TV-Serie „O.C., California“ wie im Sturm die Herzen der jungen Zuschauer. Die Teenie-Serie über eine Clique von reichen Kids im Bezirk Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien begleitete die Hauptdarsteller Brian, Seth, Summer und Marissa durch ihre Teenager-Jahre. Nach vier Staffeln ging die Erfolgsserie 2007 zu Ende.

Im Podcast „ IMDb’s Movies That Changed My Lifepodcast“ sprach Hauptdarstellerin Rachel Bilson (39) jetzt über ein mögliches Serien-Reeboot.

Keine klare Meinung

Auf die Frage nach einem Reeboot, machte Rachel Bilson deutlich, dass sie sich selbst nicht sicher ist, ob das eine gute Idee ist.

„Weißt du, es wird immer die einen geben, die es gut finden und die anderen sind dagegen. Ich bin mir nicht sicher. Es ist schwer zu sagen, wie man es gestalten würde. Klar ist es machbar. Man könnte eine ganz neue Clique erfinden. Aber es fällt mir schwer zu sagen, ob man sich an die Sache rantrauen sollte oder es lieber bleiben lässt.“

Trotzdem gerne mit dabei

Würde es zu einem Reboot kommen, wäre die Schauspielerin aber nichtsdestotrotz sehr gerne mit an Bord. Sie sagte: „Aber ich weiß, dass Melinda [Clarke] und ich beide gesagt haben, dass wir natürlich mehr als bereit wären, unsere schönen Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Und [die Schöpfer] Josh Schwartz und Stephanie Savage können meiner Meinung nach nichts falsch machen.“

„The O.C.“-Podcast mit Rachel Bilson und Melinda Clarke

Auf Rachel Bilsons Antworten wird klar, dass ein Remake aktuell noch nicht in der Planung zu sein scheint. Treue „The O.C.“-Fans können nun noch viel mehr über ihre Lieblingsserie von damals erfahren. Im April launchten die ehemaligen „The O.C.“-Stars Rachel Bilson (39) und Melinda Clarke (52) ihren Podcast „Welcome to The O.C., Bitches“.

Darin sprechen sie mit ihren Gästen über die damalige Zeit und vor allem darüber, was hinter den Kulissen geschah. Wir sind sehr gespannt, welche interessanten Details von in der Show ans Licht kommen werden.

Jeden Dienstag erscheint eine neue spannende Folge. Diese kann man sich auf Apple Podcasts und bei Spotify anhören.

