Rachel Bilson und Bill Hader offiziell ein Liebespaar

Comedian Bill Hader und Schauspielerin Rachel Bilson sind nun offiziell ein Paar. Die Gerüchteküche brodelte schon länger, auch wir berichteten.

Nun zeigte sich der „Barry“-Darsteller zum ersten Mal öffentlich mit seiner Freundin. Hand in Hand lief das Schauspieler-Paar über den roten Teppich bei den 77. Golden Globes Awards.

Quelle: instagram.com

Liebelei am Set?

Der 41-jährige hat sich zum ersten Mal mit seiner Freundin, der 38-jährigen „Take Two“-Schauspielerin gezeigt. Bei den 77. Golden Globes Awards ging das Paar am Sonntagabend gemeinsam über den roten Teppich in Beverly Hills.

Bereits im Dezember 2019 hatte das US-Portal „TMZ“ berichtet, dass die zwei sich in Tulsa, der Heimatstadt des Seriendarstellers im US-Bundesstaat Oklahoma mit seiner Familie getroffen hätten. Beide Schauspieler standen 2013 gemeinsam für den Film „Die To-Do Liste“ vor der Kamera. Regisseurin war Haders damalige Frau Maggie Carey, mit der er drei gemeinsame Kinder hat.

Die „Heart of Dixie“-Darstellerin bringt ebenfalls eine Tochter mit in die Beziehung, die aus der Liebschaft mit Ex-Partner und Kollege Hayden Christensen stammt. Bill Hader spielt seit 2018 in der TV-Serie „Barry“, Freundin Rachel Bilson war zuletzt 2018 in der TV-Serie „Take two“ zu sehen. [dpa/KT]