Film Rachel Brosnahan: Neuer ‚Superman‘-Film bleibt den Comics treu

Bang Showbiz | 10.02.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin zeigt sich überzeugt, dass der kommende Blockbuster den Fans gefallen wird.

Rachel Brosnahan verspricht, dass ‚Superman‘ sehr nah an den Comics sein wird.

Die US-Schauspielerin verkörpert Lois Lane in James Gunns kommendem Film für das DC-Universum (DCU). Ihrer Meinung nach bringt der Blockbuster das Wesen des Superhelden „wirklich auf den Punkt“.

Im Gespräch mit ‚Deadline‘ bei den Critics‘ Choice Awards am Freitag (7. Februar) erklärte Rachel: „Wir leben in einer Zeit des Aufruhrs, sowohl hier als auch im Ausland. Es gibt im Moment viele Herausforderungen für jeden in den verschiedensten Bereichen der Welt.“

Die 34-Jährige fügte hinzu: „Und trotz der vielen Beschwerden, die die Leute manchmal über Superheldenfilme haben, geht es in ihrem Kern um die Güte der Menschen und darum, wie gut wir zueinander sein können, wie das Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit wirklich der amerikanische Weg ist, und dass Mut und Hoffnung uns hindurch tragen können. Ich habe das Gefühl, dass dieser Film all das auf den Punkt bringt.“

Die ‚The Marvelous Mrs. Maisel‘-Darstellerin ist überzeugt, dass der neue Streifen die Fans nicht enttäuschen wird. „Es ist ein optimistischer Superheldenfilm, der meiner Meinung nach den Comics sehr treu ist. Ich freue mich also darauf, dass die Zuschauer ihn sehen und hoffentlich Spaß haben und die Fahrt mit uns genießen“, erklärte der Star.

Rachel muss in große Fußstapfen treten: Die Rolle von Lois Lane wurde in der Vergangenheit schon von Größen wie Margot Kidder, Teri Hatcher und Amy Adams gespielt. „Ich war also definitiv eingeschüchtert, in diese Rolle zu schlüpfen, aber auch aufgeregt“, verriet sie.