Stars Rachel Stevens: So wichtig ist Kommunikation

Rachel Stevens 2 - Dancing On Ice - Virgin BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2023, 08:00 Uhr

Die britische Sängerin will nicht mehr alles in sich hineinfressen.

Rachel Stevens hat endlich gelernt, über ihre Probleme zu sprechen.

Die S Club 7-Sängerin enthüllt, dass sie früher alles für sich behielt. Mit der Zeit sei der 45-Jährigen klar geworden, dass sie sich viel besser fühlt, wenn sie sich ihren Freunden gegenüber öffnet.

„Das Wichtigste ist, dass man redet“, erklärt sie gegenüber dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin. „Manchmal ist es am schwierigsten, die Hand auszustrecken oder um Hilfe zu bitten. Wir haben alle unsere eigenen Probleme, die wir bewältigen müssen. Was mir immer geholfen hat, war das Reden, denn damit hatte ich wirklich zu kämpfen. Ich war jemand, der immer alles verinnerlicht und viel über Dinge nachgedacht hat.“

Dieses Verhalten habe ihrer mentalen Gesundheit sehr geschadet. „Alles geht rein, wird aufgestaut und bleibt dort. Jetzt gelingt es mir viel besser, auf andere zuzugehen und Zeit mit Freundinnen zu verbringen. Das Wichtigste ist doch, dass man sich gehört fühlt, oder?“, sagt die Musikerin.

Aus diesem Grund habe Rachel ihre Töchter Amelie (12) und Minnie (9), die sie mit ihrem Ex-Mann Alex Bourne hat, immer ermutigt, über ihre Gefühle zu sprechen und ihre Meinung zu sagen. „Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem wir nicht über unsere Gefühle oder Emotionen gesprochen haben. Heute sind wir so viel besser über unsere psychische Gesundheit aufgeklärt. Ich konzentriere mich bei meinen Mädchen auf das Reden, aber auch darauf, sie von innen heraus zu bestärken“, schildert die Britin. „Ich möchte immer wissen, wie ihr Tag war und was sie denken.“