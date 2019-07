Rachel Weisz: So steht es um Daniel Craig nach seiner OP

Dienstag, 23. Juli 2019 13:25 Uhr

Laut Rachel Weisz geht es Daniel Craig „gut“, nachdem er sich am Set von ‚Bond 25‚ eine Verletzung am Fußgelenk zugezogen hatte. Der 51 Jahre alte Schauspieler, der in der Filmreihe aktuell die Hauptrolle des legendären Superspions spielt, musste sich im Mai einer „kleineren“ Operation an seinem Gelenk unterziehen, nachdem er sich während eines Stunts am Set in Jamaika verletzt hatte.

Nun gab seine 49-jährige Frau allerdings Entwarnung und erklärte, es gehe ihm „sehr gut“ und er habe sich nach der OP komplett erholt. ‚Extra‘ sagte der ebenfalls als Schauspieler tätige Star: „Ihm geht es sehr gut, danke. Sehr gut. Ihm geht’s gut.“ Derweil war im Mai auf dem offiziellen Twitter-Account des noch unbetitelten nächsten Bond-Abenteuers bekannt gegeben worden, dass Craig sich einer Operation unterziehen musste.

Quelle: instagram.com

Es wird reichlich spekuliert

Allerdings würde diese keinen Einfluss auf den geplanten Kinostart des Blockbusters im April 2020 haben. In dem damaligen Statement hieß es: „Daniel Craig wird sich einer kleineren Gelenkoperation unterziehen, die von einer Verletzung herrührt, die er sich während Dreharbeiten in Jamaika zugezogen hat.

Die Produktion wird fortgeführt, während Craig sich für zwei Wochen nach der OP erholt. Der Film bleibt auf Kurs für das gleiche Veröffentlichungsdatum im April 2020.“ Später hatte ein Insider die Verletzung des Stars genauer beschrieben und behauptet, der Brite sei während einer der letzten Szenen, die in Jamaika gedreht wurden, „ausgerutscht und merkwürdig hingefallen“.

Craig ist in diesem Monat zurück ans Filmset in London gekehrt, wo er mit der britischen Kavallerie für Fotos posierte. Neben Fotos des Geschehens postete das offizielle Twitter-Team von ‚Bond 25‘ anschließend die folgenden Zeilen: „Daniel Craig trifft die Kavallerie (@HCav1660) @ArmyInLondon. #Bond25“