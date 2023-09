Musik Rachel Winters: Paris Hilton ist ihre Inspiration

Rachel Winters BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2023, 10:00 Uhr

Rachel Winters fühlt sich von der „talentierten“ DJ-Kollegin Paris Hilton inspiriert.

Das Model, das jetzt eine Karriere als DJane verfolgt, begann ihre Laufbahn vor der Kamera, bevor sie sich 2020 der Musik zuwandte. Ein großes Vorbild ist ihr dabei die Hotelerbin und ehemaliges Glamour-Girl, die einen ähnlichen Weg ging. Rachel sagt, dass Paris – die 2012 ihr DJ-Debüt gab – die Kunst beherrsche, eine Allrounderin in der Unterhaltungsindustrie zu sein.

Sie erzählte dem ‚Maxim‘-Magazin: „Vom Modeln über den Aktivismus bis hin zum DJing macht Paris Hilton alles. Nachdem ich ihren Dokumentarfilm ‚This Is Paris‘ gesehen hatte, gewann ich eine neue Wertschätzung für sie als talentierte und inspirierende Person, die eine unglaubliche persönliche Marke aufgebaut hat.“ Rachel sprach auch über ihren eigenen Wechsel vom Modeln in die Welt der DJs und bestand darauf, dass sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie sagte: „Es ist wirklich interessant, in eine Szene einzusteigen, die überwiegend von Männern geleitet wird, da das Modeln genau das Gegenteil ist. In den letzten Jahren hat es einen Wandel gegeben, da immer mehr weibliche DJs ihren Weg in die Szene gefunden haben, und es ist aufregend, dies mitzuerleben und ein Teil dieses Wandels zu sein.“ Mit Blick auf die Zukunft sagt Rachel, dass sie sich mehr für die Musikproduktion interessiere und neue Kontakte in der Branche knüpfe. Sie gestand auch, dass es ihr Traum sei, in einer Laufstegshow für Chanel über den Laufsteg zu laufen und dann bei der Afterparty aufzulegen.