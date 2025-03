Stars Rachel Zegler: Ariana Grande ‚hat mir ihre Hand gereicht‘

Rachel Zegler - European event for Disney’s Snow White - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat Rachel Zegler 'so sehr geholfen'.

Ariana Grande hat Rachel Zegler „so sehr geholfen“.

Die 23-jährige Schauspielerin hat sich in letzter Zeit auf Ariana (31) gestützt, um Hilfe und Ratschläge zu erhalten, und Rachel weiß die Unterstützung des ‚Wicked‘-Stars zu schätzen.

Rachel sagte gegenüber ‚Allure‘: „Sie hat mir die Hand gereicht – so ganz nebenbei – und gesagt: ‚Wenn du etwas brauchst, bin ich da.‘ Sie ist so unglaublich nett. Sie hat in der Öffentlichkeit so viel durchgemacht, und ich habe ihren Mut im Angesicht all dessen immer sehr bewundert.“ Die ‚West Side Story‘-Darstellerin hat auch Unterstützung von Jameela Jamil, Dame Helen Mirren und Lucy Liu erhalten. „Jameela Jamil ist wie eine große Schwester für mich. Ich finde es toll, dass sie es nicht bereut, offen zu sein, entschlossen und willensstark zu sein“, so Zegler.

Die Schauspielerin hält nichts von der Vorstellung, dass weibliche Stars in Konkurrenz zueinander stehen. Rachel, die an der Seite von Gal Gadot im neuen Film ‚Schneewittchen‘ spielt, erklärte: „Alles, wonach ich in diesem Geschäft wirklich suche, ist eine Schwester, und die ist nicht immer leicht zu finden. Uns wird oft gesagt, dass andere Frauen deine Konkurrentinnen sein müssen, und das finde ich nicht richtig. Ich glaube wirklich daran, dass man sich für seine Freunde und Kollegen einsetzen sollte, egal ob man ihnen nahe steht oder nicht.“