Film Rachel Zegler über ihre Rolle in ‚Die Tribute von Panem: Die Ballade der Singvögel und Schlangen‘

Rachel Zegler - The Hunger Games - The Ballad of Songbirds and Snakes - Lionsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2023, 12:00 Uhr

Rachel Zegler erzählte, dass sie sich für ihre Rolle in ‚Die Tribute von Panem: Die Ballade der Singvögel und Schlangen‘ von Patsy Cline, Dolly Parton und Joan Baez inspirieren ließ.

Die Schauspielerin stellt Lucy Gray Baird in dem ‚Die Tribute von Panem‘-Prequel dar, wobei Musik in dem Film eine große Rolle spielt, weil ihre Figur von einem nomadischen und musikalischen Stamm namens Covey stammt.

Und Rachel hat jetzt verraten, woher die Inspiration für ihren Part kam. Die Darstellerin verriet in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Wir haben eine Menge von Leuten gechannelt: Patsy Cline, Dolly Parton und Joan Baez, um nur einige von ihnen zu nennen. Das war wirklich die Stimme, die wir versuchten, zu finden. Aber live singen zu können, das ist mein Brot und Butter, das habe ich mein ganzes Leben über gemacht und es ist echt schön gewesen, diese Fähigkeit meinen Kollegen am Set präsentieren zu können.“ Jennifer Lawrence hatte in den vier früheren Teilen der Filmreihe die Rolle der Katniss Everdeen gespielt, wobei Regisseur Francis Lawrence vor kurzem darauf bestand, dass Rachels Figur Lucy jedoch das Gegenteil der ursprünglichen Protagonistin sei. Er enthüllte gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Katniss ist introvertiert und eine Überlebenskünstlerin. Sie war ziemlich ruhig und stoisch, man könnte fast sagen, dass sie asexuell war. Lucy Gray ist das Gegenteil.“