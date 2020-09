24.09.2020 09:21 Uhr

Radiohead-Sänger Thom Yorke heiratet seine Freundin Dajana Roncione

Radiohead-Sänger Thom Yorke und seine Freundin Dajana Roncione gaben sich vor 120 maskierten Gästen in einer Villa in Sizilien das Jawort.

Thom Yorke (51, „Anima“) hat vor 120 maskierten Gästen seine Freundin Dajana Roncione (36) geheiratet. Der Radiohead-Sänger und die italienische Schauspielerin gaben sich in einer Villa in ihrer sizilianischen Heimat das Jawort. Das berichtet die italienische „Vanity Fair“.

Hochzeit trotz Corona

Vor der Hochzeit in Valguarnera, Bagheria sagte Yorke dem Magazin: „Trotz aller Schwierigkeiten, die durch die globale Pandemie verursacht wurden, sind wir stolz und glücklich, hier in Sizilien zu heiraten. Sizilien ist die Heimatinsel von Dajana.“ Berichten zufolge gab es am großen Tag diverse Corona-Vorkehrungen, darunter ein Tanzverbot und Masken, die an die Gäste verteilt wurden. Auch Yorkes Bandkollegen Jonny (48) und Colin Greenwood (51), Ed O’Brien (52) sowie Philip Selway (53) sollen dabei gewesen sein.

Yorke und Roncione sollen bereits seit 2017 ein Paar sein. Die Schauspielerin, die ein aufstrebender Filmstar des italienischen Kinos ist, war Yorkes erste Freundin, nachdem seine Ex-Partnerin Rachel Owen im Dezember 2016 an Krebs gestorben war.

