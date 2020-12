16.12.2020 23:00 Uhr

Rafe Spall über den Abend zu Hause bei Madonna

Rafe Spall soll “wirklich verängstigt” gewesen sein, als ihm Madonna beim Tanzen auf einer Party sehr nahekam.

Der 37-jährige Schauspieler, der am Broadway in dem Theaterstück „Betraya“ an der Seite von Daniel Craig und Rachel Weisz spielte, sprach über eine Party der „Like a Virgin“-Sängerin, auf die er eingeladen war.

Als der ‘Shaun of the Dead’-Darsteller auf der Party der Sängerin auftauchte, war er erstaunt darüber, dass ihn die 62-jährige Gastgeberin zum Tanzen aufforderte.

Einladung zum Dinner

Im Rahmen einer anstehenden Folge von Sky Ones ‘There’s Something About Movies’ enthüllte Spall: “Vor vier Jahren trat ich bei einem Theaterstück am Broadway auf. Madonna schaute es sich an und sie kam danach backstage und mochte die Show wirklich und ich spielte einen guten Part in der Show. Sie war sehr nett zu mir und am nächsten Tag wurden wir alle zu einem Dinner in Madonnas Haus eingeladen. Das war auf der Upper West Side, diese zwei riesigen Villen, die zusammengelegt wurden.”

„Ich war verängstigt“

Über den Verlauf des Abends erzählt er weiter: „Das Essen ist vorbei, der Tisch wird abgeräumt. Dann meinte sie, ‘Alle aufstehen und tanzen!’ […] Also bin ich da und tanze. Und dann kommt Madonna zu mir rüber und kommt mir beim Tanzen sehr nahe! […] Und mein gesamter Oberkörper fing an, zu schwitzen, ich war wirklich verängstigt. Sie schaut mir in die Augen und meint zu mir, ‘Das bist du, das bist du.’“ (Bang)