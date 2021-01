02.01.2021 16:18 Uhr

Rag’n’Bone Man hat eine neue Freundin

Der britische Musiker - der mit bürgerlichem Namen Rory Graham heißt - trennte sich sechs Monate nach der Hochzeit 2019 von seiner Frau Beth Rouy, aber seitdem hat er sein Glück offenbar mit Zoe Beardsall gefunden.

Die beiden lernten sich ganz romantisch im Alltag kennen, denn die neue Flamme des Musikers arbeitet in einem Café in der Nähe seines Hauses in East Sussex.

Rag’n’Bone Man hat mit Beth den dreijährigen Sohn Reuben, während Zoe angeblich drei eigene Kinder hat.

Keine Lust auf die Bussi-Bussi-Gesellschaft

Ein Insider sagte nun der „Bizarre“-Kolumne der britischen Zeitung „The Sun“: „Rory ist nicht der Typ, der sich mit Showbiz-Kumpels umgibt oder eine Promi-Freundin hat. Er ist sehr bodenständig. Sein Ruhm war für ihn ein bisschen seltsam, denn obwohl er gerne Musik macht, ist er ein normaler Kerl und möchte ein normales Leben haben.“

Auf einer Wellenlänge

In Zoe hat das 35 Jahre alte Popschwergewicht nun anscheinend eine passende Partnerin dafür gefunden. „Mit Zoe versteht er sich einfach gut und sie mögen sich. Keiner von ihnen hat es leicht gehabt, wenn es um Beziehungen geht, aber sie sind sich wirklich nahe gekommen. Sie haben beide auch Kinder, also fühlen sie sich wie auf einer Wellenlänge.“ (Bang/KT)