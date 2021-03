Ralf Moeller: Vom Bademeister zum Hollywood-Star

Ralf Moeller (62) hat wohl das erlebt, wovon viele Menschen träumen: Er arbeitete sich hoch vom Recklinghauser Bademeister zum begehrten Hollywood-Star. Jetzt hat der Schauspieler und ehemalige „Mr Universe“ ein Buch geschrieben.

Von Recklinghausen nach Hollywood und wieder zurück: Aktuell wohnt der Schauspieler und ehemalige „Mr Universe“ Ralf Moeller wieder bei Muddern in NRW.

Ralf Moeller wohnt wieder bei Mama

Der Hüne steht während der Corona-Pandemie seinen Eltern in der deutschen Heimat bei. Doch nicht nur das: Moeller hat die letzten vier Monate auch genutzt, um gemeinsam mit einem Autoren ein Buch zu schreiben. „Erstma‘ machen“ heißt das und ist eine Art Anekdotensammlung aus dem Leben von Ralf aus Recklinghausen.

Er wurde als Bodybuilder bekannt

Da kommt der 62-Jährige ursprünglich her – und da fing auch alles an – lange bevor der Muskelberg als Bodybuilder mit dem Titel „Mister Universum“ auch in Hollywood bekannt wurde.

Im Video erzählt Ralf Moeller von seinen spannenden Erlebnissen.