Bei "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" Ralf Schumacher enthüllt: Coming-out „war sehr spontan“

Ralf Schumacher und Étienne Bousquest-Cassagne sprachen bei RTL über das Coming-out des Rennfahrers. (lau/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 00:18 Uhr

Mit "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" warf RTL einmal mehr einen fesselnden Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate. Zu Gast in der Sendung war unter anderem Ralf Schumacher, der Neues zu seinem vielbeachteten Coming-out verriet.

RTL bot am Mittwochabend (11. Dezember) den bekannten Jahresrückblick "2024! Menschen, Bilder, Emotionen". Nachdem früher regelmäßig Günther Jauch (68) durch die Show führte, nahm sich jetzt Moderator Steffen Hallaschka (52) schon zum zweiten Mal des Jahresrückblicks an. Das Jahr ließen der Moderator und sein RTL-Team im kleinen wie im großen Revue passieren, blickten auf Politik, Sport, Großereignisse, die Krebs-Erkrankungen der britischen Royals ebenso wie auf eine Hochzeit in Gummistiefeln.

Besonders emotional wurde es im Verlauf der vierstündigen Sendung, als der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig (73), Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) sowie Rennfahrer Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) zu Wort kamen.

Ralf Schumacher enthüllt: Coming-out "war sehr spontan"

Am Abend des EM-Finales zwischen Spanien und England sorgte der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher bekanntermaßen für Aufsehen in Deutschland, als er seine Liebe zu Partner Étienne auf Instagram mit der Welt teilte. Das erregte viel Aufmerksamkeit und zog gewaltige, überwiegend positive Reaktionen nach sich.

Im Gespräch mit Steffen Hallaschka enthüllte Schumacher nun, dass sein vielbeachtetes Coming-out nicht das Ergebnis einer wohlüberlegten Medien-Strategie gewesen sei. Vielmehr habe er in diesem Moment "sehr spontan" und ohne Wissen seines Partners gehandelt.

Es sei ihm persönlich wichtig gegenüber Étienne gewesen, "dass wir uns ganz normal bewegen können", teilt der Bruder von Michael Schumacher (55) seine Motivation für die damalige Handlung. Ein weiteres Verstecken seiner Liebe hätte er Étienne gegenüber nicht gerecht gefunden, denn er sei "der richtige Partner […], egal, welches Geschlecht das ist".

Étienne hingegen gesteht, dass er "überrascht und ein bisschen besorgt" gewesen sei, nachdem sein Partner den inzwischen legendären Instagram-Beitrag abgesetzt hatte. Doch die Kommentare unter dem Post hätten ihm im Anschluss die Angst genommen, da sie "so positiv" gewesen seien.

Die Beziehung des Paares hätte das Coming-out daher am Ende "stärker" gemacht, findet Étienne in der Rückschau.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann liebt die Spontanität

Bundestrainer Julian Nagelsmann, der live im RTL-Studio von "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" zu Gast war, kann auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurückblicken. Er beschwört im Gespräch mit Hallaschka die Idee des Zusammenhalts, die er auch der Nationalmannschaft so gekonnt einzuimpfen vermochte. Denn wer zusammenhält, dem würde vieles leichter fallen, so Nagelsmann.

Er selbst sei "der Typ Mann, der gerne mal Emotionen zeigt". Pressekonferenzen hält er lieber spontan und spricht darin über seine echten Gefühle. Daher störte er sich auch nicht daran, als ein Kuss auf dem EM-Spielfeld mit Partnerin Lena Wurzenberger auf viel mediale Beachtung stieß. "Ich mache mir da keine großen Gedanken. Es war jetzt nichts, was nicht jugendfrei war", erklärte Nagelsmann bei RTL mit einem sympathischen Lächeln.

Heinz Hoenig blickt auf sein "Schicksalsjahr" zurück

Schauspieler Heinz Hoenig, der das Jahr noch in guter gesundheitlicher Verfassung im RTL-Dschungelcamp begann, sprang 2024 indes geradezu dem Tod von der Schippe. Während seiner schweren Krankheit durchlebte er nach eigener Aussage einen übernatürlich anmutenden Moment.

"Ich war auf dem Weg zu meiner Mutter – das heißt in den Tod. Und die hat gesagt: 'Was willst du denn hier?' Und ich bin wieder zurückgegangen ins Leben", berichtete Hoenig. Nun freue er sich auf die Zukunft, die ihm noch bleibt.

"Ich will weiter leben! Leben, leben, leben!", erklärte er enthusiastisch bei "2024! Menschen, Bilder, Emotionen". Und weiter: "Ich habe noch viel vor. Ich habe meine Frau und meine Kinder, das ist das Wichtigste. Und allein dafür zu leben, macht alles aus."