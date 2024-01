Er selbst möchte nicht teilnehmen Ralf Schumacher über Coras Dschungeleinzug: „Ich freue mich für sie“

Cora und Ralf Schumacher waren bis 2015 verheiratet. (dr/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 17:31 Uhr

Cora Schumacher ist auf dem Weg ins Dschungelcamp und ihr Ex-Mann Ralf könnte sich sogar ihren Sieg vorstellen. In einem Interview sprach er über die Teilnahme seiner Verflossenen und lobte sie in den höchsten Tönen.

Von 2001 bis 2015 waren Ralf Schumacher (48) und Cora Schumacher (47) verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn David (22) ist mittlerweile DTM-Fahrer und trotz zwischenzeitlichen Schwierigkeiten versteht sich das Ex-Paar seit Jahren bestens. So gut, dass der ehemalige Formel-1-Fahrer jetzt in einem RTL-Interview auch nur positiv über die Teilnahme von Cora am diesjährigen Dschungelcamp sprach.

"Ich freue mich für Cora", sagte der Bruder von Michael Schumacher (55) und stellte klar: "Sie ist eine starke Frau. Sie wollte das immer mal machen." Alle anderen Teilnehmer bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" könnten sich auf eine Frau einstellen, die auch mal anpackt: "Da werden sich einige wundern." Er selbst sei im Übrigen kein regelmäßiger Beobachter des Dschungelcamps, in diesem Jahr würde er aber eine Ausnahme machen: "Ja, also ich habe schon vor, logischerweise, mir das anzusehen. Ist doch klar. Möchte ja selber sehen, was da passiert."

Ralf Schumacher möchte selbst nicht ins Dschungelcamp

Seiner Ex-Frau traut er letzten Endes sogar den Sieg zu: "Das, was sie will, das kriegt sie schon irgendwie hin." Er selbst würde jedoch nicht ins Dschungelcamp einziehen. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei das sicher eine "riesige Herausforderung" und er finde es bemerkenswert, was die Leute dort bei wenig Essen leisten würden.