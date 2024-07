Erstes Interview nach Bekanntgabe Ralf Schumacher verrät: Coming-out um „normal leben zu können“

Ralf Schumacher, hier 2022 am Nürburgring abgelichtet, war vom großen Interesse an seinem Coming-out überrascht. (lau/spot)

SpotOn News | 29.07.2024, 23:46 Uhr

Ralf Schumacher hat sich erstmals zu den Geschehnissen rund um sein kürzliches Coming-out geäußert. Auch einen Grund für den Schritt nannte er in dem Interview.

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (49) hat erstmals ausführlich über sein öffentliches Coming-out vor rund zwei Wochen und die Reaktionen darauf gesprochen. Schumacher hatte bekanntermaßen am Abend des EM-Finales seine Liebe zu seinem Partner Étienne auf Instagram mit der Welt geteilt. Das erregte viel Aufmerksamkeit, und zog gewaltige, überwiegend positive Reaktionen nach sich. Im Gespräch mit seinem Sky-Kollegen Peter Hardenacke äußerte sich Schumacher nun erstmals ausführlich zu den Geschehnissen.

Erstes Interview nach Coming-out

"Ehrlich habe ich nicht damit gerechnet, auch nicht, dass es so viele Menschen interessiert, und dass auch so viel öffentlich drüber gesprochen wird. Und ich dachte, dass ich da so ein bisschen aus dem Fokus bin", sagt Schumacher in Hardenackes Podcast "Hardenacke trifft".

Besonders die Reaktionen aus der Welt der Formel-1 hebt er dabei positiv hervor. "Aber ich fand's auch schön zu sehen, wie es in der Formel-1 funktioniert hat", so der ehemalige Williams-Fahrer wörtlich. "Die Resonanz der Team-Chefs, Fahrer und so weiter" sei für ihn "schon sehr schön zu sehen" gewesen.

Ralf Schumacher: "Es geht hier rein egoistisch um Étienne und mich"

Auf die Frage, ob er mit seinem Post auch eine weitergehende Botschaft habe vermitteln wollen, antwortete Schumacher indes mit einem klaren Nein. "Ich möchte auch für nichts stehen, sondern es geht hier rein egoistisch um Étienne und mich, und dass das auch klar und eindeutig ist, wer der Partner an meiner Seite ist", führt er weiter aus.

Mit seinem Coming-out habe er das Ziel verfolgt, anschließend "auch normal leben zu können – in der Formel-1 und mit den ganzen Menschen, die ich so treffe".

Schumacher hatte sich knapp einen Tag nach dem Coming-out erneut auf Instagram zu Wort gemeldet, und sich für die große öffentliche Unterstützung bedankt. "Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen", schrieb er damals zu einem Bild, das ihn Arm in Arm mit seinem Partner zeigt. Am darauffolgenden Wochenende begleitete Étienne ihn dann zum Großen Preis von Ungarn, wo Schumacher seinem Job als Sky-Experte nachging. Dort zeigten sich die beiden zum ersten Mal gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit.