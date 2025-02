"Zeichen des Aufwachens" Rallye-Dakar-Sieger Mathieu Baumel bei Unfall schwer verletzt

Mathieu Baumel ist nahe Reims angefahren worden. (wue/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 19:55 Uhr

Der viermalige Rallye-Dakar-Sieger Mathieu Baumel ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 49-jährige Franzose wurde ins künstliche Koma versetzt und bereits operiert.

Mathieu Baumel (49), als Beifahrer viermaliger Sieger der legendären Rallye Dakar, wollte einem liegengebliebenen Autofahrer helfen und ist dabei von einem Wagen angefahren worden. Der Franzose wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma versetzt.

Video News

Laut eines Berichts der französischen Zeitung "La Provence" habe sich der Unfall am Abend des 29. Januar auf der Stadtautobahn von Reims ereignet. Auf dem Standstreifen sei demnach ein liegengebliebener Wagen gestanden und Baumel wollte gerade helfen, als er von einem Auto erfasst wurde. Die Fahrerin, eine 73-jährige Frau, und ihr 70-jähriger Beifahrer seien nur leicht verletzt worden. Alkohol oder Drogen waren laut des Ergebnisses eines Tests nicht involviert.

Mathieu Baumel zeigt "Anzeichen des Aufwachens"

Baumel war demzufolge nach dem Unfall zunächst bei Bewusstsein. Er habe seine Angehörigen verständigen können, bevor Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort sei er in ein künstliches Koma versetzt worden. Baumel zeige trotz schwerer Verletzungen, vor allem an den Beinen, "Anzeichen des Aufwachens", wird der Vater des 49-Jährigen zitiert. Sein Sohn habe zwei große Brüche und man müsse sehen, wie Baumel mit den Schmerzen umgehe. Der 49-Jährige sei bereits operiert worden. Um mehr über die Situation zu erfahren, müsse man aber noch abwarten.

Auch auf Instagram teilte Baumels Familie ein kurzes Statement und bestätigte den Unfall. "Mathieu wurde am Mittwochabend Opfer eines Verkehrsunfalls", heißt es dort. "Er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Während wir auf Nachrichten über seinen Gesundheitszustand warten, danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung."