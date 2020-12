31.12.2020 20:36 Uhr

Ramon Roselly über sein erfolgreiches 2020

Seit seinem historischen Sieg bei DSDS im vergangenen Frühjahr könnte es für den sympathischen Schlagersänger Ramon Roselly nicht besser laufen. Im Gespräch mit klatsch-tratsch.de hat der bodenständige Superstar das vergangene Jahr bilanziert und über sein Verhältnis mit Dieter Bohlen gesprochen.

Seit Monaten jettet Ramon Roselly (27) von einer TV-Prime-Time-Show in die nächste. Kürzlich hat sich der Sänger nochmal Zeit genommen, um über das turbulente Jahr zu sprechen, das hinter ihm liegt. Klatsch-tratsch.de hat den Schlager-Star dabei in seiner Heimat im sächsischen Zschernitz erreicht, wo er ganz bescheiden in einem Wohnwagen lebt.

Wie würdest du 2020 beschreiben?

Es war ein aufregendes Jahr. Ich bin sehr stolz und glücklich über die DSDS-Zeit und all die Leute, die ich kennenlernen durfte. Das ist alles tief in meinem Herzen drinnen. Bei der Goldenen Henne durfte ich ja ebenfalls als Gewinner dabei sein. Es war echt super interessant.

War dass das schönste Erlebnis in diesem Jahr?

Alles was passiert ist, war unbeschreiblich. Es kann sich niemand vorstellen, was ich fühle. Ich bin jetzt im Fernsehen unterwegs mit Leuten, die ich als kleiner Junge auf dem Bildschirm gesehen habe. Also das ist wirklich krass.

Würdest du auch bei „Let’s Dance“ mitmachen?

Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Sag niemals nie. Aber derzeit steht es noch nicht auf dem Plan.

Hast du schon neue Ideen für dein neues Album?

Ja mir schwirren mehrere Ideen im Kopf aber was es Ende wird, weiß man noch nicht. Lasst euch überraschen (lacht).

Wie geht es mit Dieter Bohlen weiter?

Ich kann nur glücklich sein, wenn Dieter mit mir was machen will, dass habe schließlich ja nicht ich zu entscheiden.

Steht ihr auch privat in Kontakt?

Ja, wir haben sehr viel Kontakt. Dieter Bohlen ist ja ein viel beschäftigter Mann, trotzdem kann ich mir immer Tipps bei ihm holen. Ich kann ihn anrufen oder auf Whatsapp schreiben – wenn ich seinen Rat brauche. Das ist echt schön.

Wie reagieren andere Stars auf dich?

Ich habe das ein oder andere Mal schon sehr nette Sachen gesagt bekommen, von Stars. Das ist echt ein schönes Gefühl, wenn ein Howard Carpendale vor dir steht und schöne Worte sagt. Howard Carpendale ist schon immer eine Größe in seinem Bereich. Ich bewundere ihn wirklich.