Rank und schlank: Cheyenne Ochsenknecht zeigt ihren After-Baby-Body

Cheyenne Ochsenknecht wurde mit 20 Jahren zum ersten Mal Mutter. (wag/jru/spot)

05.06.2021 09:56 Uhr

Cheyenne Ochsenknecht wurde vor knapp zwei Monaten Mutter der kleinen Mavie. Nun präsentierte sie sich bereits wieder rank und schlank.

Von ihrem Babybauch fehlt jede Spur: Cheyenne Ochsenknecht (20) wurde vor gut zwei Monaten zum ersten Mal Mutter. Nun präsentierte sie sich auf Instagram bereits wieder rank und schlank.

„göt morning“, ist neben zwei Schnappschüssen zu lesen, die Ochsenknecht auf der Social-Media-Plattform postete. Sie zeigen die 20-jährige Tochter von Schauspieler Uwe (65) und Model Natascha Ochsenknecht (56) in grauen Calvin-Klein-Jogginghosen und einem weißen Crop-Top. Ochsenknechts Bauch weist nicht den Hauch einer Wölbung auf.

Die kleine Mavie kam Ende März zur Welt

Das erste Kind des Models war am 26. März zur Welt gekommen und trägt den Namen Mavie. Auch die Geburt des kleinen Mädchens hatte die 20-Jährige auf Instagram verkündet – unter anderem, indem sie einen Beitrag ihres Freundes Nino in ihrer Story auf der Social-Media-Plattform repostete. Das geteilte Foto zeigt Babyfüße in einem weißen Strampler mit „Love Mummy“- und „Love Daddy“-Schriftzügen. Dazu schrieb Ochsenknecht: „Hello my biggest love! 26/03“

Ihre Schwangerschaft hatte Cheyenne Ochsenknecht Mitte November bekanntgegeben. Inzwischen lebt sie mit dem Vater des Kindes auf einem Bauernhof in der Steiermark, Österreich.