Stars Rap-Star Ice Spice: Ihre Freundinnen bedeuten ihr alles

Bang Showbiz | 12.05.2025, 11:00 Uhr

Die Musikerin weiß, dass sie sich immer auf ihre Mädels verlassen kann - und umgekehrt.

Ice Spice verrät, dass ihr Freundeskreis „alles“ für sie ist.

Die 25-jährige Rapperin hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt und zählt heute zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Trotz ihres Ruhms schätzt sie vor allem den Rückhalt ihrer langjährigen Freundinnen.

Die ‚Bikini Bottom‘-Interpretin – mit bürgerlichem Namen Isis Gaston – offenbarte gegenüber ‚People‘: „Ganz ehrlich, ich bin zu allem bereit, solange ich mit meinen Mädels zusammen bin. Irgendwo cool und unauffällig essen gehen und dabei eine Million Fotos machen – das ist immer eine gute Zeit. Meine Mädels sind alles für mich.“ Ice Spice ergänzte: „Wir pushen uns gegenseitig, lachen, bis wir weinen, und nehmen uns immer Zeit füreinander – egal, was gerade los ist, sei es ein kurzes FaceTime oder eine Sprachnachricht.“

Genauso gern verabrede sie sich zu Mädelsabenden zu Hause. „Wir tragen Jogginghosen, bestellen Essen, schauen Filme und bringen uns auf den neuesten Stand“, erzählte sie. „Es ist die beste Gelegenheit für tiefgründige Gespräche, einen Aufmunterungstalk nach einer Trennung – wenn eine von uns das braucht – und all die Dinge, die man sonst nicht laut ausspricht.“

Diese entspannten Abende würde ihr genauso viel bedeuten wie gemeinsame Party-Nächte. „Es geht ums Zusammensein, um Sicherheit, Unterstützung und Liebe. Es muss kein großer Moment sein – allein die Nähe zueinander macht den Unterschied“, erklärte die Musikerin.

Ice Spice verriet auch, dass ihre BFFs sie immer wieder daran erinnern, einfach sie selbst zu sein und sich nicht von äußeren Einflüssen verunsichern zu lassen. „Strahle so, wie du strahlst, nimm Raum ein und entschuldige dich nicht dafür. Die echten Menschen werden dich so oder so unterstützen“, betonte sie.