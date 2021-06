Rap-Star Loredana zeigt sich in Unterwäsche mit wichtiger Message

Die Deutschrapperin Loredana gehört zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern ihrer Generation. Mit ihren Liedern sorgt die Chartstürmerin für einen Ohrwurm nach dem anderen. Kürzlich präsentiert sich die Mutter einer Tochter von einer ganz anderen und ungewohnten Seite: In knapper Unterwäsche!

Normalerweise kennen die Fans der Rapperin Loredana (25) ihr Idol hauptsächlich in weiten Oversize-Klamotten oder lässigen Hip-Hop-Outfits. Nur selten kleidet sich die Künstlerin figurbetont oder gar sexy. Fotos die Loredana in der Vergangenheit im Bikini gezeigt haben wurden schon lange von ihr gelöscht. Doch jetzt überrascht die Schweizerin ihre Follower mit einer Instagram-Story, in der der Fokus voll ganz auf ihrem Körper liegt: Dahinter steckt eine bedeutende Botschaft.

Mit knapper Unterwäsche im Leoprint-Look zeigt sich kürzlich ihren Fans auf ihrem Instagram-Profil. Doch bei diesem Post soll es nicht um ihre Freizügigkeit gehen, sondern um ein wichtiges Thema, das der „Kein Hunger“-Interpretin sehr am Herzen liegt. Mit ihrem Mut sich fast halbnackt ihren 3 Millionen Anhängern zu zeigen setzt die Chartstürmerin ein klares Zeichen gegen Bodyshaming. Über das Foto schreibt die 1,65 Meter kleine Sängerin: „Das bin ich und mein Körper. Wahrscheinlich die kleinsten Brüste Deutschlands. Nachdem ich Hana geboren habe war alles weg. Aber ich bin was ich bin. Ich kam von Gott und ich bin so blessed!“

Und weiter: „ Auch wenn ich das Geld für eine Brust-Operation habe, ich bin doch so glücklich damit, dass ich sagen kann, sie sind komplett weg, weil ich Hana bekommen habe. Stop Bodyhshaming! #KleineBrüste“

Für die Mutter einer dreijährigen Tochter, kommt eine Brustvergrößerung, wie sie selbst sagt nicht in Frage. Mit ihrem Foto will Loredana anderen Frauen Mut machen zu sich und ihrem Körper zu stehen. Jeder Mensch ist anders und das sollte akzeptiert werden. Mit einem weitere Bild in der Instagram-Story der 25-Jährigen, welches die Worte „#kleinebrüste #grossebrüste #fakebrüste Alle sind schön“ zeigt, macht die Beauty-Unternehmerin ihren Followern deutlich klar, dass sie jede Form des weiblichen Körper schön findet. Wirklich stark!

In letzter Zeit veröffentlicht die Rapperin auffällig oft Bilder, die sie in Badeoutfits und jetzt sogar Unterwäsche zeigen. Im vergangen Urlaub in Dubai überrascht die Beauty mit einem Bikinibild. Eigentlich undenkbar bei Loredana. Denn in der Vergangenheit betonte die „BONNIE & CLYDE“-Sängerin immer wieder, dass sie als Künstlerin wahrgenommen werden möchte und der Fokus nicht auf ihrem Körper liegen soll. Ein Grund, wieso die Musikerin auf freizügige Outfits wie die ihrer Rapkollegin Shirin David (26) verzichtet. Dass sich Loredana also jetzt erstmals in Unterwäsche zeigt ist, eine kleine Sensation.

Ganz anders sieht es bei der weiblichen Konkurrenz aus. Für Shirin etwa kann es gar nicht sexy genug sein, ob in ihren Musikvideos oder auf ihrem Instagram-Profil. Sex Sells wird bei der blonden Rap-Queen ganz groß geschrieben. Das komplette Gegenteil ist da Loredana. Für sie hat Freizügigkeit im Musikgeschäft nichts zu suchen. Das betonte die aus dem Kosovo stammende Influencerin immer wieder. Doch inzwischen könnte sich die Meinung der Künstlerin geändert haben, was die vergangenen Posts der 25-Jährigen beweisen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Loredana zukünftig auf ihrem Social-Media-Account zeigen wird. Mit ihrem Zeichen gegen Bodyshaming ist die Geschäftsfrau schon jetzt ein großes Vorbild für ihre Fans.

