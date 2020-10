27.10.2020 21:16 Uhr

Rapper Bushido positiv auf das Coronavirus getestet

Rapper Bushido hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei Instagram fordert er Fans auf, achtsam zu sein, sowie Leugner, die Sache ernst zu nehmen.

Rapper Bushido (42, „Lichtlein“) hat nach eigener Angabe „alle Vorgaben sehr ernst genommen“ – dennoch machte er am Dienstagabend (27. Oktober) sein positives Corona-Testergebnis öffentlich. Er habe Symptome. Welche das sind oder wann und wo sich der Künstler mit dem Virus infiziert haben könnte, darüber spricht er nicht. Stattdessen richtete er in einer Instagram-Story einen Appell an alle Skeptiker und Kritiker.

„Ich konnte euch Aluhüte noch nie verstehen“, schrieb Bushido. Er forderte die sogenannten Corona-Leugner auf, die Sache ernst zu nehmen. „Achtet auf eure Mitmenschen“, heißt es außerdem in der kurzen Mitteilung des Rappers an seine rund 1,6 Millionen Fans.

(cos/spot)