Es soll am 12. Juli erscheinen Rapper Eminem kündigt sein neues Album mit einem Horrorvideo an

Eminem meldet sich vier Jahre nach seinem letzten Album mit neuen Songs zurück. (ae/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 11:03 Uhr

Mit einem echten Grusel-Schocker enthüllt Eminem, wann sein zwölftes Album erscheinen wird. Die dramatischen Szenen greifen eine Textzeile aus der ersten Single-Auskopplung "Houdini" auf.

US-Rapper Eminem (51) kündigt mit einem Horrorclip sein neues Album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" für den 12. Juli an.

Eine Minute lang Horror pur

Das einminütige Video beginnt in einem Kreißsaal. "Wenn ich bis drei zähle, musst du so fest pressen, wie du kannst", sagt der Arzt zu einer Gebärenden. Dann folgt der Schock: Das Kind atmet nicht, ist leblos. Erst nach einigen heftigen Schlägen des Arztes auf den Hintern kommt es zu sich. Die Mutter freut sich, sagt zu dem Baby im Arm: "Du bist der kleine Mistkerl, der mich immer getreten hat." Dann wird es erneut gruslig: Das Baby öffnet seine pechschwarzen Augen, bevor ihm Teufelshörner und spitze, dämonische Zähne wachsen. "Heilige Scheiße!", rufen der Arzt und die Krankenschwestern. Dann wechselt der Trailer und zeigt in bunten Graffiti den Namen und das Veröffentlichungsdatum von "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)".

Der Clip scheint den Text "kleines Teufelsbaby mit der gespaltenen Zunge, die heraushängt" aus der Single "Houdini" darzustellen, die Ende Mai erschienen ist. Mit dem Song und dem dazugehörigen Video brachte der Rapper seine Kunstfigur Slim Shady zurück, mit der er Ende der Neunzigerjahre berühmt geworden ist. Zuvor hatte er bereits das neue Album für den Sommer angekündigt, aber noch kein genaues Datum genannt.

Nach vier Jahren endlich ein neues Album

"The Death of Slim Shady" ist das zwölfte Album des Rappers, der mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III. heißt. Sein letztes Album "Music to Be Murdered By" erschien im Januar 2020.