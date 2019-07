Rapper Lil Nas X über sein Outing: „Ich dachte, es sei offensichtlich“

Mittwoch, 3. Juli 2019 20:49 Uhr

Er kam, sah und krempelte alles um: So könnte man die die Erfolgsgeschichte von Lil Nas X (20) in etwa zusammenfassen. Mit seinem Country-Trap-Song „Old Town Road“ mauserte sich Montero Lamar Hill, wie er bürgerlich heißt, zum momentan erfolgreichsten Rapper der Welt. Nun gab’s ein Outing.

Seit knackigen 13 Wochen blockiert der Rapper aus Atlanta mit „Old Town Road“ die Spitze der US-amerikanischen Singlecharts und auch in Deutschland springt der Song in den Top 10 hin und her. In dieser Zeit ist einiges passiert, das für das HipHop-Bussiness bisher eigentlich undenkbar war. So trat die eingängige Nummer, die eigentlich ursprünglich eher aus einem Spaß heraus entstand, eine riesige Rassismus-Debatte los. Demnach wollte die zuständige Erfassungsbehörde “Billboard”, welche die US-Charts ausweist, seinen Song, der damals schon an der Spitze der allgemeinen Verkaufscharts war, nicht für die Country-Charts zulassen. (Wir berichteten)

Der Grund: Das Lied erfülle die “Country-Voraussetzungen” nicht und sei deshalb nicht für die Charts dieses Genres geeignet. Und das, obwohl der Track aus verschiedenen Elementen des Country sowie des Trap- Genres besteht und auch lyrisch von Cowboys, Pferden, Rodeo und Traktoren handelt. Das Ganze wird von einer eingängigen Melodie und einem Banjo begleitet, was dem Song diesen offensichtlichen Cowboy-Flair verleiht.

„Ich dachte, die Sache sei offensichtlich“

Für viele war klar: Hier spielten offensichtlich rassistische Motive eine tragende Rolle. Das sah so auch Billy Ray Cyrus, der Vater von Miley Cyrus, der als einer der größten Country-Stars der Industrie gilt. Der nahm mit Lil Nas X kurzerhand einen Remix des Songs auf und so landete er dann tatsächlich auf der Pole Position der Country-Charts.

Nun sorgt der Südstaaten-Rapper wieder für Gesprächsstoff: So outete sich der Rapper in einem etwas kryptischen Twitter-Post als schwul. Einer Sache, die noch immer im HipHop-Biz als schwierig gilt: „Einige von euch wissen es schon, einigen wird es egal sein, und einige werden mich verstoßen.“ Dazu verlinkte er das Video zu seinem neuen Song „C7osure (You Like)“, packte ein Regenbogen-Emoji nach und betonte: „Ich dachte wirklich, die Sache sei offensichtlich.“ Damit ist Lil Nas X tatsächlich der erste Rapper, der sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere als homosexuell outet.