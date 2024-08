Kurz nach Jackpot-Gewinn im Kasino Rapper Nelly wegen Drogendelikt verhaftet – sein Anwalt feuert zurück

Wieder auf freiem Fuß: Rapper Nelly (jök/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 13:55 Uhr

"Hot in Herre" heißt sein Welthit. Auch am frühen Mittwochmorgen dürfte es Rapper Nelly ziemlich heiß geworden sein. Da wurde er in St. Louis wegen Drogenbesitzes verhaftet. Und das, nachdem er in einem Kasino den Jackpot gewonnen hatte. Sein Anwalt schießt zurück und beschuldigt die Polizei.

Das nennt man wohl Unglück im Glück: US-Rapper Nelly (49) ist am frühen Mittwochmorgen in St. Louis unter anderem wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Und dies, unmittelbar nachdem er in einem Kasino den Jackpot gewonnen hatte. Wie NBC News berichtet, wurde Nelly nach kurzzeitiger Haft in Missouri wieder auf freien Fuß gesetzt. Nellys Anwalt Scott Rosenblum sieht die Schuld für Nellys Verhaftung jedoch nicht bei seinem Mandanten. Stattdessen feuert er kräftig gegen einen "übereifrigen" Polizeibeamten.

Welthit mit "Hot in Herre"

Rapper Nelly, bürgerlich Cornell Haynes II, war mal ganz oben. Mit "Hot in Herre" landete der Rap-Superstar 2002 einen Hit, der weltweit Clubs zum Kochen brachte. Nellys Problem: Tracks und Alben der jüngeren Vergangenheit reichten nicht einmal annähernd an die Chart-Platzierungen seines Superhits heran. Von den Tantiemen dürfte der St. Louis in schwierigen Verhältnissen aufgewachsene Rapper dennoch gut leben können. Mit nachlassendem Chart-Erfolg häuften sich jedoch Nellys Konflikte mit dem Gesetz. 2018 wurde er bei einer Verkehrskontrolle ohne gültige Versicherung geschnappt. Der daraufhin ausgestellte Haftbefehl war nun laut Polizei von St. Louis der vordergründige Anlass für Nellys Überprüfung und Verhaftung.

Festnahme nach Casino-Glück

Was war passiert? Nelly hielt sich, so sein Anwalt gegenüber "TMZ", am frühen Mittwochmorgen im Hollywood Casino in St. Louis auf. Dort konnte Nelly gerade den Gewinn eines Jackpots verbuchen, als er von einem Beamten der Missouri State Highway Patrol kurzerhand verhaftet wurde. Laut Angaben der Polizei seien bei Nelly vier Ecstasy-Pillen sichergestellt worden. Außerdem sei er wegen des länger zurückliegenden Vergehens der fehlenden Versicherung angeklagt und kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Kurz darauf sei er wieder freigelassen worden.

"Von übereifrigem Beamten ins Visier genommen"

Sein Anwalt hingegen bestreitet die Drogenvorwürfe und gibt der Polizei die Schuld für die Verhaftung. In einer Erklärung von Anwalt Rosenblum heißt es, Nelly "wurde von einem übereifrigen, aus der Reihe tanzenden Beamten ins Visier genommen." Nellys Überprüfung sei angeblich erforderlich gewesen, nachdem Nelly einen bestimmten Betrag in dem Casino gewonnen hatte. Dabei habe Nelly zuvor schon "ähnliche oder größere Beträge" am selben Veranstaltungsort gewonnen, ohne überprüft worden zu sein. Sein Mandant sei kurzerhand in Handschellen gelegt und vor den Augen der übrigen Kasino-Gäste abgeführt worden. Rosenblum legt Wert auf die Feststellung, dass Nelly nicht wegen Drogenbesitzes, sondern wegen des ehemaligen Verkehrsvergehens angeklagt worden sei. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Fall ins Leere laufen werde. Seine Kanzlei wolle außerdem eine Untersuchung über das Verhalten des verhaftenden Beamten beantragen.